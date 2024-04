Dichiarazione del presidente Joe Biden sugli attacchi iraniani contro lo Stato di Israele

Oggi, l’Iran – e i suoi delegati che operano in Yemen, Siria e Iraq – hanno lanciato un attacco aereo senza precedenti contro le strutture militari in Israele. Condanno questi attacchi nella maniera più ferma possibile.

Sotto la mia direzione, e per sostenere la difesa di Israele, l'esercito americano ha trasferito nell'area nella scorsa settimana aerei e cacciatorpediniere per la difesa dai missili balistici. Grazie a questi schieramenti e all’eccezionale abilità dei nostri soldati, abbiamo aiutato Israele ad abbattere quasi tutti i droni e i missili in arrivo.

Ho appena parlato con il Primo Ministro Netanyahu per riaffermare il fermo impegno dell'America nei confronti della sicurezza di Israele. Gli ha detto che Israele ha dimostrato un'impressionante capacità di difendersi e sconfiggere attacchi senza precedenti, inviando un chiaro messaggio ai suoi avversari che non possono minacciare efficacemente la sicurezza di Israele.

Domani incontrerò i miei colleghi leader del G7 per coordinare una risposta diplomatica unificata allo sfrontato attacco dell'Iran. Il mio team interagirà con le loro controparti in tutta la regione. Resteremo in stretto contatto con i leader israeliani. Anche se oggi non abbiamo assistito ad attacchi contro le nostre forze o strutture, rimarremo vigili contro tutte le minacce e non esiteremo a prendere tutte le misure necessarie per proteggere la nostra gente.

###