Dopo un’attesa di tre anni, il Falcon Heavy di SpaceX potrebbe essere lanciato di nuovo alla fine di questo mese – Spaceflight Now

Più di tre anni dopo che il Falcon Heavy di un razzo SpaceX è entrato in orbita, il lanciatore a 28 motori è finalmente pronto per essere lanciato di nuovo non appena il 28 ottobre dal Kennedy Space Center in Florida per una tanto attesa missione di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti Stati. Lo ha detto un portavoce militare della Space Force.

La missione del razzo Falcon Heavy, nome in codice USSF-44, dovrebbe essere il prossimo lancio dal Launch Complex 39A al Kennedy dopo il lancio del razzo Falcon 9 e della capsula Dragon che trasporta un equipaggio di quattro persone alla Stazione Spaziale Internazionale mercoledì. I team di terra SpaceX sulla piattaforma 39A installeranno la scheda Falcon Heavy, che ha una configurazione diversa rispetto al Falcon 9 con tre propulsori Falcon collegati insieme per raddoppiare la spinta complessiva del lanciatore.

Il lancio diurno è previsto nelle ore mattutine, ma la Space Force non ha ufficialmente rilasciato un orario di lancio per la missione USSF-44, il quarto volo del razzo SpaceX Falcon Heavy e il primo da giugno 2019.

Il lungo divario tra i lanci di Falcon Heavy è stato causato dai ritardi del carico utile. Il lancio della missione USSF-44 era originariamente previsto per la fine del 2020, ma quasi due anni fa a causa di problemi con il carico utile della Space Force destinato a volare sul razzo. Un portavoce militare ha detto a Spaceflight Now che i problemi del carico utile dell’USSF-44 sono stati ora risolti, senza fornire ulteriori dettagli.

La Space Force ha rilasciato poche informazioni su ciò che il razzo Falcon Heavy porterà in orbita nella missione USSF-44.

Uno dei carichi utili designati per la missione USSF-44 è un piccolo satellite chiamato TETRA 1. Costruito da Millennium Space Systems, una società Boeing con sede a El Segundo, in California, il piccolo veicolo spaziale è progettato per “prototipare missioni, tattiche e tecnologie. “e procedure dentro e intorno all’orbita geosincrona”, hanno detto i funzionari della Space Force.

I funzionari militari non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulla missione Tetra 1.

La dichiarazione di appalto originale del Pentagono ai potenziali fornitori di lancio per la missione USSF-44 indicava che la missione sarebbe stata lanciata con due veicoli spaziali. Ma è successo quattro anni fa e la Space Force non ha rilasciato alcun aggiornamento sul numero finale di satelliti designati per il volo.

Nella RFP per il lancio dell’USSF-44, l’Air Force ha detto ai potenziali fornitori di lancio di presumere che la massa combinata dei due carichi utili fosse inferiore a 8.200 libbre, o circa 3,7 tonnellate. TETRA 1 da solo costituirà una piccola parte di quella massa.

Si prevede che il Falcon Heavy sposterà i satelliti della missione USSF-44 in orbita geosincrona ad alta quota. Lo stadio superiore del razzo verrà lanciato più volte per posizionare i satelliti in posizioni a più di 22.000 miglia sopra l’equatore. Il profilo di volo dello stadio superiore includerà una costa che durerà più di cinque ore tra un’ustione e l’altra, rendendo la missione USSF-44 uno dei lanci più impegnativi di SpaceX fino ad oggi.

Sul L’ultima missione Falcon Heavy, Lo stadio superiore del razzo ha completato quattro bruciature in un corso di tre ore e mezza in un volo dimostrativo sponsorizzato dall’Air Force.

Complesse manovre orbitali durante la missione di giugno 2019 del programma di test spaziali militari sono state necessarie per posizionare 24 carichi utili di satelliti in tre orbite distinte. Hanno anche esercitato le capacità del Falcon Heavy e del motore dello stadio superiore Merlin prima che l’esercito affidasse al lanciatore carichi utili di sicurezza nazionale più significativi e più costosi sui voli futuri.

SpaceX utilizzerà tre booster di nuova produzione per la missione USSF-44. Tutti i rinforzi per la missione USSF-44 sono stati consegnati alla base di lancio in Florida lo scorso anno.

Secondo la Space Force, la bobina di lancio dura non lascerà alcun motivo per riprendere il centro Falcon Heavy. La fase principale sarà spesa sull’USSF-44, mentre i due booster laterali del razzo torneranno ad atterraggi quasi simultanei nell’area di recupero di SpaceX presso la Cape Canaveral Space Force Station, secondo un portavoce dello Space Systems Command della Space Force.

Questo è un cambiamento rispetto a quanto detto in precedenza dalla Space Force. Un portavoce militare ha dichiarato nel 2021 che i booster laterali Falcon Heavy della missione USSF-44 mireranno all’atterraggio su due navi senza pilota SpaceX che galleggiano nell’Oceano Atlantico.

Tom Ochinero, vicepresidente delle vendite commerciali di SpaceX, ha dichiarato il mese scorso che la società pianifica sei missioni Falcon Heavy nei prossimi 12 mesi, tra un fitto programma di missioni Falcon 9 che volano in media più di una volta alla settimana.

USSF-44, la missione prevista per il lancio entro la fine del mese, è la prossima missione Falcon Heavy nel programma di SpaceX. Il satellite a banda larga di nuova generazione o la missione USSF-67 della Space Force sarà probabilmente il prossimo lancio di Falcon Heavy dopo l’USSF-44.

Viasat ha dichiarato la scorsa settimana che il primo dei tre satelliti Internet a banda larga della serie Viasat 3, che sono stati prenotati per il lancio sul Falcon Heavy verso l’orbita geosincrona, dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno. Ma fonti del settore hanno affermato che il primo lancio di Viasat 3, che è già stato ritardato a causa di problemi della catena di approvvigionamento che interessano la produzione di satelliti e il carico utile, potrebbe essere ritardato fino all’inizio del 2023.

La Space Force ha affermato che la sua missione USSF-67, che secondo i militari lancerà in orbita geosincrona come l’USSF-44, è attualmente prevista per gennaio. L’esercito non ha ufficialmente rivelato i carichi utili per la missione USSF-67, ma le patch della missione per il lancio di USSF-67 indicano che trasporterà la seconda navicella spaziale del programma SATCOM o CBAS. Il primo satellite CBAS è stato lanciato nel 2018 e i funzionari hanno affermato che il satellite è stato progettato per trasmettere segnali di comunicazione tra alti comandanti e comandanti militari combattenti.

Un’altra missione di consegna satellitare della Space Force a bordo del Falcon Heavy, nome in codice USSF-52, è ora prevista per il secondo trimestre del 2023, tra il 1 aprile e il 30 giugno.

Altre missioni Falcon Heavy in programma per il lancio nei prossimi 12 mesi includono il satellite commerciale a banda larga Jupiter 3 dei pesi massimi di EchoStar e Hughes Network Systems più avanti nel 2023.

L’esploratore di asteroidi Psyche della NASA, che doveva essere lanciato nell’agosto di quest’anno a bordo del Falcon Heavy, è stato bloccato a causa di problemi di test del software. La NASA sta riesaminando i piani per risolvere i problemi software e l’agenzia spaziale deciderà nelle prossime settimane se tentare di lanciare la navicella spaziale Psyche, ancora su un razzo Falcon Heavy, nel prossimo lancio disponibile nel luglio 2023.

Sebbene il Falcon Heavy non sia stato lanciato dal 2019, SpaceX ha continuato a vincere contratti per costruire l’arretrato delle missioni Falcon Heavy, che fornisce una capacità di carico utile maggiore rispetto al Falcon 9 ma inferiore alla Starship e al razzo Super Heavy di prossima generazione. Il Falcon Heavy è alimentato da 27 motori principali Merlin di tre nuclei di razzi Falcon interconnessi, che generano 5,1 milioni di libbre di spinta al decollo ed è alto 229 piedi (70 m) e largo 40 piedi (12,2 m).

Lo stadio superiore del Falcon Heavy è per lo più identico allo stadio superiore del razzo Falcon 9, con un solo motore Merlin.

SpaceX afferma che il Falcon Heavy è in grado di posizionare un carico utile fino a 140.000 libbre, o più di 63 tonnellate, in un’orbita a bassa quota. Questa cifra presuppone che i booster del Falcon Heavy si siano esauriti vicino all’esaurimento del carburante e non siano stati recuperati.

L’ultimo contratto di lancio Falcon Heavy di SpaceX risale a luglio, quando la NASA ha assegnato alla società un accordo da 255 milioni di dollari per il lancio del telescopio spaziale romano Nancy Grace nel 2026.

Con il contratto di lancio rumeno, SpaceX ha ora fino a 13 missioni missilistiche Falcon Heavy. Includono le missioni USSF-44, USSF-67 e USSF-52 della US Space Force programmate per il lancio alla fine di quest’anno e nel 2023, il lancio della sonda asteroide Psyche della NASA nel 2023, il lancio del NASA Europa Clipper nel 2024 per esplorare la gelida luna di Giove, il lancio di I primi due componenti della mini-stazione spaziale della NASA Gateway prevista per orbitare attorno alla Luna.

La NASA ha anche stipulato un contratto con SpaceX per il Falcon Heavy per il lancio del satellite meteorologico geostazionario GOES-U della NOAA nel 2024 e due missioni di rifornimento commerciale al Gateway più avanti nel 2020. Lo stato del contratto per le missioni logistiche del Gateway non è chiaro. È stato firmato nel 2020, ma la NASA non ha ancora concesso a SpaceX l’autorità di andare avanti con i preparativi per iniziare a rifornire i voli per il Gateway.

SpaceX ha vinto contratti per due missioni Falcon Heavy per il lancio di grandi satelliti geostazionari per comunicazioni Internet per Viasat ed EchoStar. Il Falcon Heavy lancerà la navicella spaziale robotica VIPER della NASA verso la luna alla fine del 2024 su un volo commerciale di consegna lunare operato da Astrobotics.

