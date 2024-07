Doppi numeri – New York Times

Non è successo nulla, però, finché non sono arrivato al 92-Across, [Lab mice in a 1990s cartoon]”Doveva essere questo”Pinky e il cervello“Una serie animata sugli amici che era così popolare ai suoi tempi, ero sicuro che fosse l’unica risposta possibile. C’erano troppi quadrati in questa griglia per questo titolo, ma potevo vedere uno schema nelle lettere delle voci completate, e questa volta, una coppia di caratteri duplicati La voce è Bpinky E il cervello; Ogni lettera in “Pinky” appare due volte.

Aha, ho pensato; Questo deve avere a che fare con il titolo del puzzle “Double Numbers”, che inizialmente mi sembrava un riferimento ai numeri del tema. Quando si rivisita 22-Across, si scopre che la voce risolve l’EATT HUMPPLa crostata.

Quindi adesso ce l’abbiamo Bpinky Sotto, e Thump Al vertice della rete. I “numeri” sono le dita, e le voci sull’argomento sono tutte illustrazioni del fenomeno menzionato da Al-Kashif in 107-Across, [Excuse for texting errors, jocularly … or a hint to this puzzle’s theme]Sindrome del dito grasso. Questa malattia è sua Sta diventando più comune Man mano che la tecnologia accelera e le tastiere diventano più piccole, il risultato può variare da problemi di comunicazione tramite messaggi di testo a… Errore commerciale da un miliardo di dollariQuesto mi dà una nuova prospettiva quando mi sento frustrato nel cercare la lettera sbagliata in un cruciverba dei New York Times Games.

Mi piace come le dita appaiono in questo puzzle nello stesso ordine in cui appaiono sulla tua mano, e trovo divertente che il doppio sia doppio nella risposta a 48-Across, [Royal whose wedding had a whopping 1,900 guests]Ha fatto i capricci al signor Karp (come ha spiegato nei suoi appunti). Anch’io ho commesso un errore cercando di compilare la voce corretta, ma ciò è dovuto alla scarsa capacità di giudizio, non alle mie dita grasse.

Prove difficili

27a. Un puzzle come questo, il cui soggetto gioca con la lunghezza delle parole, mi rende sospettoso nei confronti di qualsiasi voce che non riesco ad analizzare immediatamente. Un esempio di ciò è questa guida, [Clear to see, maybe?], che si risolve in IN HD. Ho cercato le parole prima di capire che “HD” significava semplicemente alta definizione, come un televisore moderno dove puoi contare le lentiggini sul viso di qualcuno.