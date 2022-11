Dov’è Putin? Il leader lascia agli altri cattive notizie sull’Ucraina

Tallinn, Estonia (AP) – Quando gli alti ufficiali militari russi hanno annunciato in un’apparizione televisiva che avrebbero ritirato le truppe dalla città principale di Kherson, nel sud dell’Ucraina, il presidente Vladimir Putin era assente dalla stanza.

Come il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il generale Sergei Surovkin, comandante supremo della Russia in Ucraina, Recitato rigorosamente le ragioni della ritirata davanti alle telecamere Il 9 novembre, Putin stava visitando un ospedale neurologico a Mosca, osservando un medico eseguire un intervento chirurgico al cervello.

Più tardi quel giorno, Putin ha parlato a un altro evento ma non ha fatto menzione del ritiro da Kherson, probabilmente il ritiro più umiliante della Russia in Ucraina. Nei giorni successivi non ha commentato pubblicamente la questione.

Il silenzio di Putin arriva mentre la Russia affronta crescenti battute d’arresto in quasi nove mesi di combattimenti. Il leader russo sembra aver delegato ad altri le cattive notizie, una tattica che ha usato durante la pandemia di coronavirus.

Kherson era l’unico capoluogo di provincia in Ucraina catturato dalle forze russe, e cadde in mano ai russi nei primi giorni dell’invasione. La Russia ha occupato la città e la maggior parte dell’entroterra, un’importante porta d’accesso alla Crimea, per diversi mesi.

Mosca ha annesso illegalmente la regione di Kherson, insieme ad altre tre province ucraine, all’inizio di quest’anno. Putin personalmente Ha ospitato il pomposo gala del Cremlino formalizzando le mosse a settembre, annunciando che “le persone che vivono a Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia diventano nostri cittadini per sempre”.

Poco più di un mese dopo, le bandiere tricolori della Russia sono cadute sugli edifici governativi di Kherson, Sostituisci i banner giallo e blu Ucraina.

L’11 novembre l’esercito russo ha riferito di aver completato un ritiro da Kherson e dintorni sulla sponda orientale del fiume Dnepr. Da allora, Putin non ha accennato a fare marcia indietro in nessuna delle sue apparizioni pubbliche.

L’analista politico Tatyana Stanovaya ha scritto che Putin “continua a vivere secondo la vecchia logica: questa non è una guerra, questa è un’operazione speciale, le decisioni principali vengono prese da una ristretta cerchia di ‘professionisti’, mentre il presidente mantiene le distanze”. In un recente commento.

Putin, che si dice stia supervisionando personalmente la campagna militare in Ucraina e impartendo ordini sul campo ai generali, questa settimana sembrava concentrarsi su tutto tranne che sulla guerra.

Ha discusso le procedure fallimentari ei problemi dell’industria automobilistica con i funzionari del governo, ha parlato con il governatore della Siberia del potenziamento degli investimenti nella sua regione, ha telefonato a molti leader mondiali e ha incontrato il nuovo presidente dell’Accademia russa delle scienze.

E martedì Putin ha presieduto una riunione video sui memoriali della seconda guerra mondiale. Quello era il giorno in cui avrebbe dovuto parlare al vertice del G-20 in Indonesia, ma non solo ha deciso di non partecipare, ma non si è unito a lei tramite video né ha inviato un discorso preregistrato.

L’incontro commemorativo della seconda guerra mondiale è stato l’unico nei giorni scorsi in cui sono state menzionate alcune città ucraine – ma non Kherson. Dopo l’incontro, Putin ha firmato i decreti che assegnano alle città conquistate di Melitopol e Mariupol il titolo di Città della gloria militare, mentre Luhansk è stata premiata come Città del lavoro al merito.

L’analista politico indipendente Dmitry Oreshkin ha attribuito il silenzio di Putin al fatto che aveva costruito un sistema politico simile a quello dell’Unione Sovietica, in cui il leader – o “vozhd” in russo, termine usato per descrivere Joseph Stalin – è per definizione incapace di sbagliare.

“Il regime Putin-Putin… è costruito in modo tale che tutte le sconfitte siano attribuite alle spalle di qualcun altro: nemici, traditori, pugnalate alle spalle, russofobia globale – qualsiasi cosa, davvero”, ha detto Oreshkin. “Quindi, se ha perso da qualche parte, in primo luogo, non era giusto, e in secondo luogo, non era lui.”

Alcuni sostenitori di Putin hanno messo in dubbio un allontanamento così evidente da quelli che persino i circoli pro-Cremlino consideravano sviluppi decisivi nella guerra.

L’analista politico pro-Cremlino Sergei Markov ha affermato in un post su Facebook che le telefonate di Putin ai leader dell’Armenia e della Repubblica Centrafricana al momento del ritiro da Kherson erano più preoccupanti della “tragedia di Kherson stessa”.

“All’inizio non credevo alla notizia, era incredibile”, ha detto Markov, definendo il comportamento di Putin “la prova di un completo ritiro”.

Altri hanno cercato di dare una svolta positiva al ritiro e coinvolgere Putin. Dmitry Kiselev, un presentatore televisivo pro-Cremlino, ha dichiarato domenica sera nel suo programma di notizie di punta che la logica alla base del ritiro da Kherson era quella di “salvare le persone”.

Secondo Kiselev, che ha parlato davanti a una grande foto di un Putin apparentemente preoccupato con la didascalia “salvare le persone”, questo era lo stesso ragionamento usato dal presidente: “salvare le persone e, in circostanze specifiche, ogni persona”.

Gli analisti dicono che questo è il modo in cui anche alcuni russi comuni potrebbero vedere il ritiro.

Andrei Kolesnikov, un alto funzionario, ha dichiarato: “Dato il numero crescente di persone che vogliono colloqui di pace, anche tra i sostenitori di Putin, qualsiasi manovra del genere viene presa con calma o addirittura come un segno di potenziale risveglio e manodopera, la possibilità della pace”. Fellow del Carnegie Endowment.

Per i falchi della Russia – i sostenitori del Cremlino che hanno chiesto misure drastiche sul campo di battaglia ed erano scontenti del declino di Kherson – c’è Raffiche regolari di attacchi missilistici sulla rete elettrica ucrainaha detto l’analista Oreshkin.

Mosca è stata lanciata martedì. Con circa 100 missili e droni lanciati contro obiettivi in ​​tutta l’Ucraina, è stato il più grande attacco alla rete elettrica del paese e ha fatto precipitare nell’oscurità milioni di persone.

Oreshkin ritiene che tali attacchi non danneggino molto l’esercito ucraino e non cambino molto sul campo di battaglia.

“Ma è necessario creare un’immagine di” vozhd “vittorioso. Per questo è necessario fare una sorta di colpi e gridare ad alta voce. Questo è quello che stanno facendo ora, secondo me.

