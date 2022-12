I talebani bandiscono le dipendenti donne delle ONG, mettendo a rischio i soccorsi

I talebani ordinano alle Ong di impedire alle lavoratrici di lavorare

Arriva dopo la sospensione delle studentesse dalle università

Le Nazioni Unite affermano che il sistema influirà seriamente sulle operazioni umanitarie

Le Nazioni Unite prevedono di incontrare i talebani per chiarimenti

KABUL (Reuters) – Sabato l’amministrazione afgana gestita dai talebani ha ordinato a tutte le organizzazioni non governative locali e straniere di sospendere il personale femminile, una mossa che secondo le Nazioni Unite danneggerebbe le operazioni umanitarie mentre l’inverno attanaglia un paese già in crisi economica.

Una lettera del ministero dell’Economia, confermata dal portavoce dell’azienda Abdul Rahman Habib, afferma che le dipendenti delle ONG non sono state autorizzate a lavorare fino a nuovo avviso perché alcune non aderiscono all’interpretazione dell’amministrazione del codice di abbigliamento islamico per le donne.

Arriva pochi giorni dopo che l’amministrazione ha ordinato alle università di chiudere le donne, attirando la condanna globale e scatenando alcune proteste e aspre critiche all’interno dell’Afghanistan.

Entrambe le decisioni sono le ultime restrizioni sulle donne che potrebbero minare gli sforzi dell’amministrazione gestita dai talebani per ottenere il riconoscimento internazionale e sanzioni chiare che ostacolano gravemente l’economia.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato su Twitter di essere “profondamente preoccupato” che la mossa possa “interrompere l’assistenza vitale e salvavita a milioni”, aggiungendo: “Le donne sono fondamentali per le operazioni umanitarie in tutto il mondo. Questa decisione potrebbe essere devastante per milioni.” Popolo afghano.”

Ramiz Alakbarov, vice rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan e coordinatore umanitario, ha detto a Reuters che sebbene le Nazioni Unite non abbiano ricevuto l’ordine, le ONG contraenti hanno svolto la maggior parte delle loro attività e sarebbero state gravemente colpite.

“Molti dei nostri programmi ne risentiranno”, ha affermato, perché hanno bisogno di personale femminile per valutare i bisogni umanitari e identificare i beneficiari, altrimenti non saranno in grado di attuare i programmi di aiuto.

L’AIIA ha affermato di aver immediatamente sospeso le operazioni mentre si consultava con altre organizzazioni e che altre ONG stavano intraprendendo azioni simili.

Il potenziale pericolo per i programmi di aiuto che raggiungono milioni di afghani arriva quando più della metà della popolazione dipende dagli aiuti umanitari, secondo le agenzie umanitarie, e durante la stagione più fredda nel paese montuoso.

“Non c’è il momento giusto per una cosa del genere… Ma questo momento particolare è molto sfortunato perché durante l’inverno le persone ne hanno più bisogno e l’inverno afghano è molto rigido”, ha detto Alakbarov.

Ha detto che domenica il suo ufficio si consulterà con le ONG e le agenzie delle Nazioni Unite e cercherà di incontrare le autorità talebane per una spiegazione.

Gli operatori umanitari affermano che le lavoratrici sono essenziali in un paese in cui le norme e le usanze culturali impediscono in gran parte ai lavoratori di sesso maschile di fornire aiuti alle donne beneficiarie.

“Un principio importante nella fornitura di aiuti umanitari è la capacità delle donne di partecipare in modo indipendente e senza ostacoli alla sua distribuzione, quindi se non possiamo farlo in modo basato sui principi, nessun donatore finanzierà tali programmi”, ha affermato Alekperov.

Alla domanda se le regole riguardano direttamente le agenzie delle Nazioni Unite, Habib ha detto che la lettera si applica alle organizzazioni affiliate all’organismo di coordinamento afghano per le organizzazioni umanitarie, noto come Akbar. Questo organismo non include le Nazioni Unite, ma include più di 180 ONG locali e internazionali.

La lettera diceva che le loro licenze sarebbero state sospese se non si fossero conformate.

L’economia in difficoltà dell’Afghanistan è in crisi da quando i talebani hanno preso il potere nel 2021, poiché il paese deve affrontare sanzioni, tagli agli aiuti allo sviluppo e il congelamento dei beni della banca centrale.

Si stima che il prossimo anno 28 milioni di afghani avranno bisogno di aiuti umanitari, un numero record.

