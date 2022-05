Draft 2022 Dynasty Fantasy Football Rookie: come e dove scegliere un pacchetto da corsa

Sono stati annunciati gli sbarchi per il Draft NFL 2022. Nei tuoi campionati di discesa, hai molte scelte in tutti i round e sei ansioso di ricoprire la posizione richiesta; Tornando indietro. Domande: a chi ti rivolgi? Quando scegli? Come fai a sapere chi scegliere e perché? Non preoccuparti, questo articolo è qui per aiutarti a guidarti attraverso le tue tragedie in esecuzione.

La prima cosa da notare è che non dovresti mai essere costretto a correre di nuovo, a meno che non sia assolutamente necessario. È così che le persone sono state bruciate Q Shawn ha vinto E Sermone di Trey Nelle due precedenti bozze. Devi correre di nuovo e se sei puntuale, Scegli il miglior giocatore disponibile. La prima regola della dinastia Draft for talent e commercio su richiesta. Hai quattro mesi per fare trading per riempire il vuoto, quindi non forzare qualcosa che non esiste.

Primo round

In questa bozza, abbiamo i primi due giocatori – Sala della brezza E Kenneth Walker III – E poi tutti gli altri. Se devi fare un passo indietro e possiedi la prima scelta assoluta, sei fortunato. Se il tuo gruppo ha la possibilità di essere pronto per andare in sala, questa scelta è senza cervello. Ma se non sei ancora pronto per competere e sei pronto per il 2023, dovresti cercare uno scambio.

Sarebbe anche utile spostare di nuovo un posto nella bozza perché il camminatore avrà bisogno di un’intera stagione di lavoro e allenamento in modo che tutti diventino il modello che si aspetta. Il Drafting Walker non solo svaluterà i tuoi esami di draft del 2023, ma ti darà anche un giocatore di qualità.

Se hai un’altra scelta che non ha le prime due scelte nel primo round, non forzare nulla. Scambia di nuovo o scegli il miglior giocatore disponibile. Uno dei peggiori errori che un proprietario immaginario possa fare è correre. Disegna quel valore e poi usalo per scambiare ciò di cui hai bisogno.

Secondo round