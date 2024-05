È iniziata una nuova era per la NCAA: pagare direttamente gli atleti

Ma ora l’accordo è in gran parte sostenuto dalle scuole che non partecipano alle principali partite di calcio. Le 27 conferenze della Divisione I che non sono state nominate nella causa sono tenute a pagare 990 milioni di dollari come risarcimento attraverso le distribuzioni NCAA dal torneo di basket maschile che saranno trattenute per 10 anni.

Diverse scuole sono venute a conoscenza dell’accordo quando i media hanno riportato i dettagli dei colloqui per una soluzione. Sono stati informati dalla NCAA il 6 maggio.

“La NCAA sembra salvare chi spende di più, e conferenze come la nostra sono quelle che pagano la maggior parte dell’accordo”, ha detto il direttore esecutivo della Ivy League Robin Harris. “L’Ivy League non viene attaccata da queste indennità e stiamo sopportando i costi dalla maggioranza, quindi è frustrante”.

Le 22 conferenze che non possono raggiungere i College Football Playoff, che determinano il campione nazionale, hanno offerto un modello di finanziamento alternativo che ha ridotto il loro contributo, ma quel piano è stato rifiutato. Il consiglio dei governatori della NCAA ha approvato l’accordo transattivo mercoledì sera con un voto di 8-0 e un’astensione, secondo una persona che ha familiarità con il voto.

“Il fatto che l’accordo sia una buona cosa non mi sfugge”, ha detto Julie Roe Lash, commissaria della Horizon League. Il campione di basket maschile, Oakland, ha sconvolto il Kentucky nel torneo NCAA. “Avevamo bisogno di un certo livello di stabilità, ma questo non mette le cose in prospettiva. Dal mio punto di vista, si è trattato di un processo affrettato, non completo, il che è preoccupante quando si parla di una cifra multimiliardaria. decisione.”