Elon Musk afferma che gli azionisti di Tesla hanno votato per ripristinare il suo accordo di compensazione

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato mercoledì sera che gli azionisti della società hanno votato per ripristinare il suo più grande accordo di compensazione del 2018 – stimato in circa 50 miliardi di dollari – mesi dopo essere stato invalidato da un giudice del Delaware.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, afferma che gli azionisti della società hanno votato a favore del ripristino dei suoi ingenti 50 dollari. … [+] Pacchetto retributivo miliardario. AFP tramite Getty Images

UN Posta Alla X, Musk ha affermato che le decisioni degli azionisti sulla sua retribuzione e sulla reincorporazione della società in Texas “passano con ampi margini”. Nel post è incluso un grafico che mostra che entrambe le misure hanno già ricevuto molti più voti del necessario per garantirne l’approvazione. Musk ha anche guidato la spinta per cambiare lo stato di costituzione di Tesla dal Delaware al Texas dopo aver tenuto un “voto pubblico” sul suo account X. Musk ha ringraziato gli azionisti di Tesla e molti dei suoi sostenitori con X e persino Ha risposto affermativamente Uno dei suoi seguaci ha detto: “Ora abbiamo le opzioni necessarie per rendere Tesla l’azienda più preziosa sulla Terra”. Le azioni di Tesla sono aumentate dello 0,46% a 178,10 dollari nelle negoziazioni pre-mercato di inizio giovedì.

Il governatore del Texas Greg Abbott si è congratulato con Musk X posta “Congratulazioni a Elon per aver ottenuto lo stipendio promesso e per essere una matricola in Texas. Benvenuto in uno stato senza imposte sul reddito personale o aziendale.

Anche se il voto degli azionisti fosse a favore di Musk, la sentenza di gennaio del giudice della Corte di Cancelleria del Delaware Kathleen McCormick non può essere annullata immediatamente. La società ha riconosciuto nella sua difesa che un voto favorevole non risolverebbe la questione della retribuzione. Tuttavia, Tesla potrebbe utilizzare il risultato del sondaggio per segnalare al giudice che il pacchetto retributivo di Musk gode di un ampio sostegno da parte degli azionisti. Secondo Reuters riferisce che l’azionista di Tesla Donald Paul ha già presentato ricorso legale contro il voto. Ball sostiene nella sua causa che Musk ha usato “tattiche persuasive e forti” per ottenere il voto che voleva.

A gennaio, McCormick ha ribaltato il pacchetto salariale record di Musk, stimato in un valore di circa 50 miliardi di dollari, in una causa intentata da un azionista di Tesla. Il querelante ha sostenuto che l’enorme pacchetto retributivo era ingiusto nei confronti degli azionisti e che il consiglio di amministrazione di Tesla ha violato il proprio dovere fiduciario approvandolo. Musk ha protestato contro la sentenza e ha criticato duramente lo stato del Delaware dire: “Non costituire mai la vostra azienda nello stato del Delaware.” Musk ha quindi annunciato l’intenzione di tenere un voto da parte degli azionisti per modificare lo status aziendale della società in Texas.

Se il pacchetto retributivo superasse tutti gli ostacoli legali, potrebbe aumentare la partecipazione di Musk in Tesla dal 13% al 22%. Ciò limiterebbe la sua pretesa di controllare il 25% del potere di voto del miliardario nella società. Musk ha affermato che “Tesla è leader nell’intelligenza artificiale e nella robotica senza circa il 25% del potere di voto nell’azienda”. Il miliardario ha sostenuto che meno del 15% del potere era “acquisizione da parte di interessi dubbi”. [was]

Troppo facile” e se la sua richiesta non viene soddisfatta, gli piacerebbe “costruire prodotti al di fuori di Tesla”. La startup di intelligenza artificiale di Musk xAI da allora ha raccolto 6 miliardi di dollari di finanziamenti con una valutazione pre-money di 18 miliardi di dollari.

Secondo la nostra stima, l’attuale patrimonio netto di Musk è di 209,8 miliardi di dollari, rendendolo la persona più ricca del mondo. Nelle ultime settimane il primo posto nella lista dei miliardari in tempo reale stilata da Forbes è passato più volte da Musk a Bernard Arnold, CEO di LVMH.

