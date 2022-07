Elon Musk e l’avvocato di Twitter prima di una battaglia legale in Delaware

Avvocato di Twitter. L’azienda ha assunto aziende come Wachtel, Lipton, Rosen & Gates. Dovrebbe avere la sua pagina WikipediaE il socio fondatore, Martin Lipton, è accreditato di aver inventato lo schema dei diritti degli azionisti, o protezione della “pillola velenosa”. Usato inizialmente Per frenare gli sforzi di acquisto di Musk.

Venerdì, Elon Musk ha presentato un documento per annullare la sua acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari. Il CEO di Twitter Brett Taylor ha twittato in risposta La società perseguirà un’azione legale Per completare il contratto come concordato. L’assunzione di Lipton da parte di Wachtel, secondo il rapporto Bloomberg, Twitter informa che è seriamente intenzionato a discutere il suo caso presso la Corte della Cancelleria del Delaware.

Twitter ha assunto due importanti avvocati per il suo team. Uno rappresentava aziende come William Savitt Inno E Sotheby’s Attivista contro Investitori in un tribunale del Delaware. Un altro è Leo Strine, un ex presidente della Delaware Chancery Court che ha 20 anni di esperienza come giudice nei tribunali statali ed è stato giudice capo della Corte Suprema statale prima di entrare a far parte dell’azienda nel 2020.

Secondo quanto riferito, Musk ha assunto Quinn Emanuel Urquhart e Sullivan. Ha ottenuto il trattamento WikipediaE potrebbe essere molto familiare bordo Lettori. È stato gestito La difesa di Samsung contro la causa sui brevetti di Apple Musk si è già difeso affermando che i dispositivi Galaxy sono semplicemente copie dell’iPhone. Nel suo caso di diffamazione da “pedo boy”.Così come le conseguenze del suo tweet “protetto finanziariamente” sulla presa personale di Tesla Casi contro la SEC E un Presente contenzioso con gli azionisti.