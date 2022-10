Erica Jayne accusa Kathy Hilton di usare insulti anti-gay, Kathy lo nega

Fonti con conoscenza diretta di TMZ dicono… Durante il finale della reunion, Erica accusa Cathy di aver fatto un commento anti-gay quando il cast è andato ad Aspen. Ci è stato detto che Erica afferma che Cathy ha usato calunnia contro qualcuno del cast all’inizio di questa stagione, ma le telecamere di produzione non stavano girando quando si è verificato il presunto incidente.

Le nostre fonti affermano che la produzione ha indagato sull’affermazione di Erica dopo il viaggio di Aspen, ma ha scoperto che si trattava essenzialmente di un caso in cui lei ha detto, ha detto – la parola di Erica contro Cathy.

Detto questo, ci viene detto che l’affermazione di Erica non è stata modificata dal finale della reunion – che va in onda mercoledì – e nell’episodio, Kathy è fermamente convinta di non aver mai usato il cognome e dice che Erica è una bugiarda.