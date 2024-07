Finale maschile di Wimbledon: Carlos Algarz batte Novak Djokovic e vince il titolo per la seconda volta consecutiva.

Carlos Algarz reagisce dopo aver sconfitto Novak Djokovic nella finale maschile di Wimbledon all’All England Lawn Tennis and Croquet Club domenica a Londra. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

L’anno scorso, Carlos Algarz ha sconfitto Novak Djokovic vincendo il suo primo titolo a Wimbledon.

Nella rivincita dell’epica partita a cinque set dello scorso anno, domenica Algaraz è salito sul trono a pieno titolo. Ha sconfitto Djokovic 6-2, 6-2, 7-6(4) vincendo il suo secondo titolo a Wimbledon. Era la quinta volta nella carriera di Djokovic che veniva sconfitto in due set in finale.

All’inizio e durante i primi due set e mezzo, Djokovic era in difficoltà. È uscito piatto e ha giocato incredibilmente serrato. Non è come se stesso. Algaraz, normalmente un titolare lento, è uscito ruggendo dal cancello e la maggior parte dei tifosi si sarebbe accontentata di una vittoria per 2-0 su Djokovic. Nessuno si aspettava che Legend iniziasse così in sordina o si abbinasse così velocemente.

Ogni punto era un’altra possibilità per vedere se Djokovic si sarebbe svegliato e avrebbe realizzato: “Ehi, sono nella finale di Wimbledon”, e ogni volta i tifosi sono rimasti delusi. Se sta progredendo, non può essere visto ad occhio nudo. Algaras non ha pietà. Era lì per vincere e Djokovic aveva motivo di sentirsi fiducioso poiché spesso vinceva punti grazie agli errori di Algaraz.

Djokovic ha perso il primo set per 6-2 e il secondo set è andato allo stesso modo. Senza una svolta seria, era brindisi.

Nel terzo set Djokovic ha finalmente mostrato segnali di vita. In realtà ha vinto la prima partita e ha costretto Algaraz a stargli dietro. Ma il risveglio è arrivato un po’ troppo tardi, poiché Algarza è riuscito a tenere il passo di Djokovic, che a 37 anni stava cercando di diventare l’uomo più anziano a vincere Wimbledon.

Djokovic è riuscito a forzare un tie-break e dargli la possibilità di prolungare la partita, ma non è riuscito a portarla a casa. Era frustrato dal fatto che i suoi colpi non funzionassero come al solito, ma spesso sembrava stanco. Anche all’inizio del tie-break, sembrava che stessimo aspettando il tempo finché Algaras non vincesse.

Father Time è stato il principale avversario di Djokovic negli ultimi anni. Sta giocando una partita invisibile contro la sua stessa mortalità tennistica, e fino a poco tempo fa ha vinto a mani basse. La rottura del menisco è stata un problema agli Open di Francia, ma non lo ha influenzato durante il torneo (e nemmeno durante la finale di domenica).

Ma per la prima volta nella sua lunga carriera, domenica Djokovic ha affrontato un avversario che non poteva battere. Algaraz era molto veloce con i piedi, molto forte con i colpi e molto veloce in campo. Nonostante Djokovic abbia forzato un quarto set, non sembra avere la resistenza per piegare la partita a suo piacimento. Ma Algaraz, 16 anni più giovane di Djokovic, ha avuto la forza e l’energia per giocare gli altri due set con un tie-break in ciascuno.

È stato il quarto titolo del Grande Slam della giovane carriera di Algarez, e la metà è stata vinta sull’erba, anche se Wimbledon 2024 sarà il suo sesto torneo su erba.

Tra qualche anno, forse, ricorderemo questa partita come il momento in cui è finita un’era e ne è iniziata un’altra. Algarez ha iniziato il suo regno sconfiggendo uno dei più grandi tennisti della storia per il secondo anno consecutivo. Ma per ora ci restano le domande. Cosa c’era dietro la prestazione di Djokovic di domenica? E’ ferito? Ciò influenzerà la sua presenza alle Olimpiadi?

Nessuna domanda su Carlos Algarz. Lui è il futuro del tennis, il futuro è qui.