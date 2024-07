Partenza del personale interno e futuro incerto

Attuale otto e Gli ex dipendenti che hanno parlato al Globe hanno citato una serie di fattori che spingono le persone ad abbandonare, inclusi problemi con la qualità dei contenuti della stazione, carichi di lavoro eccessivi, tagli salariali, licenziamenti, ecc. Ma c’è incertezza sul fatto che i proprietari di private equity continueranno a gestire il progetto. La maggior parte di loro ha parlato a condizione di anonimato per timore di ritorsioni.

“Non era una bella atmosfera”, ha detto David Rothstein, un ex giornalista. Il redattore incaricato di Boston 25 è stato licenziato nel 2021. “Avevo intenzione di licenziarmi ogni giorno”.

I dipendenti attuali ed ex affermano che le recenti partenze sono più evidenti ora che negli anni passati e affermano che la stazione è gravemente a corto di personale, con i dipendenti che si assumono maggiori responsabilità.

“Siamo gravemente a corto di personale”, ha detto un giornalista della stazione con sede a Dedham, “combattiamo battaglie ogni giorno e siamo a corto di personale”.

Sebbene Boston 25 si sia classificata seconda tra le cinque stazioni di notizie televisive di Boston in almeno un anno Giudizi Categoria nel gennaio 2020Negli ultimi anni ho lottato per superare il livello medio o basso Boston è affollata di dipendenti. Ma attira ancora dipendenti che vogliono lavorare in uno dei 10 mercati più grandi.

È un esempio di come il pubblico e le ambizioni delle notizie televisive locali si siano ridotti nell’era digitale, mentre gli spettatori si spostano verso i social media, i servizi di streaming e altre opzioni, e gli introiti pubblicitari pagati per portare le notizie con sé diminuiscono.

In una dichiarazione, Boston Channel 25 ha affermato di essere orgoglioso del lavoro del suo team e ha osservato che la Massachusetts Broadcasters Association lo ha nominato Stazione dell’anno per il paese nel 2023.

“Non è un segreto che ci siano state turbolenze nel settore che hanno creato pressioni sulle stazioni televisive locali, e stiamo lavorando per posizionarci per operare in modo più efficace mentre cerchiamo di essere la stazione televisiva del futuro”, si legge nella nota. “Ci impegniamo a fornire notizie importanti, informazioni meteorologiche e giornalismo innovativo che aiutino gli spettatori a rimanere informati, sicuri e protetti, promuovendo al contempo un ambiente di lavoro positivo e collaborativo per i nostri stimati dipendenti”.

Matt Ellis, ex direttore delle notizie presso WBZ-TV (Canale 4) a Boston e WPRI-TV a Providence, ha affermato che il calo degli spettatori ha danneggiato tutte le stazioni, ma sta colpendo alcune stazioni più di altre.

“Quello che sta succedendo a Channel 25 è un segno che tutte le stazioni non saranno in grado di sopravvivere allo stesso modo e di fare le stesse cose di prima? Sì, penso di sì”, ha detto Ellis, che ora possiede una società di pubbliche relazioni.

Due ex dipendenti e un attuale giornalista di Boston 25 hanno affermato che il taglio dei costi e l’aumento dei carichi di lavoro hanno influito sulla qualità della programmazione della stazione.

Ad esempio, la stazione non ha inviato personale per coprire le partite in trasferta dei Boston Celtics fino alla partita 4 delle finali NBA, ha detto l’attuale giornalista, il che è diverso da altre stazioni di Boston come WCVP, burrone E W.B.Z.

Per molti anni, al Boston 25 è mancato un elicottero, che le stazioni locali inviano per aiutare a coprire le ultime notizie e fornire diverse prospettive per la copertura in diretta. Tre ex giornalisti hanno affermato che ciò ha compromesso la loro capacità di coprire incendi, sparatorie e altre ultime notizie.

Boston era precedentemente di proprietà della società di notizie di Rupert Murdoch, e all’epoca lo era È stato scambiato con Cox Media Group nel 2014. La stazione ha abbandonato il suo nome vecchio di decenni, Fox 25, nel 2017 per differenziarsi da Fox News e aumentare gli ascolti bassi.

Boston 25 ha cambiato nuovamente proprietà nel 2019, quando è diventata la società madre di Cox Venduto Cox Media Group ha trasferito le sue attività radiofoniche, televisive e pubblicitarie – che hanno mantenuto il nome Cox Media Group – al colosso di private equity Apollo Global Management. Tre anni dopo, l’hedge fund Standard General raggiunse un accordo per l’acquisizione di Boston 25, ma l’accordo fallì dopo un anno.

I dipendenti attuali ed ex hanno criticato il mantenimento della proprietà di Apollo, citando misure di riduzione dei costi come il taglio drastico delle retribuzioni per i fornitori di programmi e la lenta sostituzione dei lavoratori che se ne vanno. Anche Cox Media Group, di proprietà di Apollo, quest’anno ha licenziato personale in altri punti vendita.

“Non sono un’azienda con una ricca storia nel giornalismo”, ha detto Rothstein, riferendosi ad Apollo. “Sono investitori”.

Almeno 13 conduttori, produttori, reporter e altro personale hanno lasciato Boston 25 dall’inizio dell’anno. Andrew Burke Stevenson per il Boston Globe

I portavoce di Cox Media Group non hanno risposto a una richiesta dettagliata di commento. Un portavoce dell’Apollo ha rifiutato di commentare.

Secondo il Boston Business Journal, la società Boston 25 ha licenziato più di una dozzina di dipendenti nel 2021 e cancellato alcuni notiziari È stato segnalato a quel tempo. Secondo gli ex dipendenti, la stazione ha anche licenziato alcuni lavoratori alla fine di giugno.

Tagli e situazione generale fragile I dipendenti attuali ed ex hanno affermato che i cambiamenti nel futuro della stazione hanno contribuito alle partenze del personale negli ultimi mesi.

Queste sfide arrivano in un momento in cui i mezzi di informazione nel settore dei media sono in difficoltà, soprattutto a livello locale. I notiziari televisivi rimangono una delle fonti più importanti di notizie locali. Un recente sondaggio del Pew Research Center è stato trovato, Anche se le persone guardano meno la TV dal 2018.

“È preoccupante vedere l’erosione di una qualsiasi parte dell’infrastruttura televisiva locale”, ha affermato Dan Kennedy, professore di giornalismo alla Northeastern University.

Tra le partenze dei Boston 25 negli ultimi mesi: Hopkins, Welch, il giornalista dei consumatori Jason Low e la direttrice delle notizie Sarah Burgess.

IL Uscire significa rimanere Sei dipendenti che se ne sono andati negli ultimi anni hanno affermato che il personale ha dovuto farsi carico di molto lavoro extra. Ad esempio, Rothstein ha detto che c’erano momenti in cui era l’unico redattore a lavorare al banco di assegnazione, monitorando potenziali storie e inviando personale. In passato aveva con sé in ufficio altri due o tre colleghi.

“Non puoi fare 500 cose e farle fare il loro lavoro perfettamente”, ha detto Rothstein.

Gli ex dipendenti hanno anche affermato che il numero di giornalisti rimasti in onda era appena sufficiente a coprire i programmi. I 20 conduttori e giornalisti della stazione sono residenti a Boston e costituiscono circa la metà dello staff. 39 era nel 2020Secondo gli elenchi pubblicati sul sito web della stazione. La stazione attualmente ha posti vacanti pubblicati Per broadcaster/reporter, produttori multipiattaforma, gestori di media digitali e altro ancora. Ha anche coinvolto freelance per aiutare a colmare le lacune lasciate dai conduttori e dai giornalisti in partenza.

Boston 25 sta valutando di espandere la propria programmazione di notizie per includere più ore del giorno in modo da ridurre i costi, ha detto un giornalista attuale. Pubblicare più notizie è solitamente più economico che pagare per trasportare contenuti da altre reti, come “TMZ Live” e “Divorce Court”, che vanno in onda dopo lo spettacolo mattutino di Boston 25 nei giorni feriali di questo mese. Sebbene ciò possa aiutare l’impianto a ridurre i costi, potrebbe anche esercitare una maggiore pressione sui dipendenti.

Le partenze del personale e le sfide della programmazione arrivano mentre Boston 25 rimane vicino al centro o in fondo ai principali parametri di rating a maggio e giugno, secondo i dati Nielsen ottenuti dal Globe. La stazione si è classificata al terzo posto tra le cinque stazioni di notizie televisive di Boston nelle mattine dei giorni feriali per impressioni totali di spettatori, che includono televisione in diretta e visualizzazioni digitali. Nel frattempo, si è classificato al quarto posto nelle ore di trasmissione serale sia di maggio che di giugno.

Ma in un importante gruppo demografico di interesse per gli inserzionisti – spettatori dai 25 ai 54 anni – Boston 25 è arrivato ultimo per i due spettacoli, che iniziano alle 17:00 e alle 23:00.

In mezzo alle pressioni per ottenere valutazioni migliori, ci si aspettava che la squadra investigativa producesse storie a un ritmo rapido che non consentisse indagini lunghe e di alta qualità, ha detto un ex dipendente.

Le persone che hanno lavorato alla stazione 25 di Boston sperano che la stazione sopravviva. Ma si preoccupano dei segnali che puntano nella direzione sbagliata.

Un giornalista attuale ha aggiunto: “Questo è un periodo cruciale per il futuro di questa stazione televisiva”.

Aidan Ryan può essere raggiunto all’indirizzo aidan.ryan@globe.com. Puoi seguirlo @Aidan Fitzrian.