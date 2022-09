I futures sulle azioni si sono stabilizzati in vista del rapporto chiave sui lavori di agosto in arrivo venerdì

Venerdì mattina i futures sulle azioni statunitensi sono rimasti piatti mentre gli investitori attendevano il rapporto sui lavori chiave di agosto in arrivo venerdì che fornirà maggiori informazioni sullo stato dell’economia.

I futures Dow Jones Industrial Average sono scesi di 63 punti, ovvero dello 0,2%. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi dello 0,17%. azioni del rivenditore Lululemon È balzato di quasi il 10% nel late trading dopo aver riportato risultati trimestrali che hanno superato le aspettative di Wall Street.

Giovedì scorso, il Dow e l’S&P 500 hanno chiuso la giornata in rialzo, impiegando quattro giorni di perdite per iniziare il primo giorno di negoziazione di settembre. L’indice Nasdaq Composite è precipitato, registrando i suoi primi cinque giorni consecutivi di perdite da febbraio, appesantito da un calo delle azioni dei semiconduttori.

Le tre medie principali dovrebbero concludere la settimana in ribasso dopo essere arretrate negli ultimi giorni di agosto, sulla buona strada per segnare la terza settimana negativa consecutiva. Le azioni sono state influenzate dai commenti aggressivi dei funzionari della Federal Reserve che suggeriscono che gli aumenti dei tassi di interesse non svaniranno presto. Ora, i trader stanno guardando per vedere se le azioni ripeteranno i loro minimi di giugno, soprattutto perché settembre è un mese storicamente debole per il mercato.

“La ripresa di mezza giornata prima di avere un numero di posti di lavoro domani potrebbe semplicemente essere che le persone non vogliono essere così basse come sono state negli ultimi due giorni”, ha detto alla CNBC Brian Kelly, fondatore di BKCM LLC. “Soldi veloci.”