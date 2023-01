Fire Pirate Byron Leftwich – ProFootballTalk

Immagini Getty

L’allenatore dei pirati Todd Bowles ha detto due giorni fa che lì Non è stata una decisione Sul futuro del coordinatore offensivo Byron Leftwich con la squadra, ma i Bucs hanno ora preso quella decisione e porterà a un cambio a Tampa.

Rick Stroud di Tempi di Tampa Bay Riferisce che i Bucs Hanno sparato leftwich. La mossa era ampiamente attesa dopo che i Bucs sono arrivati ​​​​25 ° in punti segnati durante la stagione regolare e ancora una volta hanno sparato una serie offensiva nella sconfitta ai playoff contro i Cowboys.

Stroud ha detto che la squadra si sta separando anche da una serie di altri assistenti.

È un forte calo per Leftwich, che aveva assunto i lavori di capo allenatore a questo punto l’anno scorso e, secondo quanto riferito, era in trattative per ottenere il lavoro con i Jaguars prima di rivolgersi a Doug Pederson. La stagione 2023 è stata la quarta stagione offensiva del Leftwich a Tampa e hanno vinto un Super Bowl nel 2020, ma è stata anche la prima senza Bruce Arians come capo allenatore, e la squadra non ha avuto il successo come una volta per il Leftwich. stagioni al timone.

La ricerca di Tampa per un nuovo coordinatore sarà influenzata dall’incertezza nella posizione di quarterback. Tom Brady È stato assunto in free agency e non ha dato indicazioni di voler tornare, quindi chi accetterà l’incarico lo farà senza avere un’idea chiara di chi occuperà il posto più importante nell’unità.