Fonte – Patriots, RB Ramondre Stevenson raggiunge un contratto quadriennale da 36 milioni di dollari

FOXBOROUGH, Massachusetts – Il running back Ramondre Stephenson ha detto all’inizio di questo mese che pensava che un prolungamento del contratto con i New England Patriots fosse “piuttosto vicino” e, come ha spesso fatto sul campo, ha spinto l’accordo oltre la linea di porta.

Stevenson ha raggiunto un accordo con la squadra per un prolungamento quadriennale da 36 milioni di dollari, di cui 17 milioni completamente garantiti, ha detto giovedì una fonte ad Adam Schefter di ESPN.

L’allungamento continua a essere il tema dell’offseason dei Patriots sotto la guida del vicepresidente esecutivo del personale dei giocatori al primo anno Elliot Wolf e dell’allenatore capo del primo anno Jerrod Mayo. I Patriots vogliono essere conosciuti come una squadra di “draft and development”, ha detto Wolf.

I Patriots continuano la loro tendenza a firmare nuovamente e a conservare il proprio talento in questa offseason. 🏈RB Ramondre Stevenson (4 anni, 36 milioni di dollari)

🏈S Kyle Dugger (4 anni, 58 milioni di dollari)

🏈OT Mike Onwenu (3 anni, 57 milioni di dollari)

🏈TE Hunter Henry (3 anni, $27 milioni)

🏈WR Kendrick Bourne (3 anni, 19,5 milioni di dollari)… pic.twitter.com/e3M14pdsRf -Adam Schefter (@AdamSchefter) 20 giugno 2024

Stevenson si è unito ai Patriots come scelta al quarto round nel 2021 dall’Oklahoma. In 41 partite della NFL, ha totalizzato 2.265 yard su 499 carry con 14 touchdown. È stato produttivo anche come pass rusher, con 121 ricezioni per 782 yard e un touchdown.

Stava entrando nell’ultimo anno del contratto da rookie quadriennale che aveva firmato, che includeva uno stipendio base di 3,116 milioni di dollari per la stagione 2024.

“Penso che sia uno dei migliori terzini del campionato, su questo non c’è dubbio”, ha detto Mayo al mini-camp obbligatorio della squadra due settimane fa. “Sono entusiasta di vedere cosa farà in questa stagione e, guarda, sta ottenendo tutto ciò che ha ottenuto.”

Questo segna la terza stagione in cui Stephenson sarà il capitano consecutivo dei Patriots, questa volta sotto la guida del coordinatore offensivo del primo anno Alex Van Pelt, che prevede di presentare piste ad ampio raggio che Stephenson ha detto di aver trascorso del tempo a studiare in questa stagione. Come parte di quel processo, Stephenson ha riferito di aver visto il film del running back di Browns Nick Chubb, poiché Van Pelt aveva trascorso le quattro stagioni precedenti nello staff tecnico di Cleveland.

“Vedendolo correre su tutte le difese, i guardalinee che entrano in pista, sembra tutto a posto”, ha detto due settimane fa. “Speriamo di poter raggiungere questo obiettivo quest’anno.”

Stevenson, che è alto 6 piedi e pesa 227 libbre, ha detto che sta portando meglio il suo peso in questa stagione, come risultato di una maggiore attenzione alla nutrizione.

Stevenson, che sarà affiancato dalla firma del free agent Antonio Gibson nella classifica dei running back, ha detto ai giornalisti all’inizio di questo mese che è stato un “lungo processo” negoziare un’estensione con i Patriots.