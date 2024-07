Free Agency NBA 2024: Rapporto: Kelly Oubre Jr. firmerà nuovamente con i Sixers

Sorprendentemente, ci furono persone che rimasero sconvolte quando i Sixers portarono Kelly Oubre Jr. con un accordo minimo.

Ora l’esterno veterano ha ricevuto un aumento di stipendio. Oubre firmerà nuovamente con i Sixers un contratto biennale da 16,3 milioni di dollari con un’opzione per il giocatore fino al 2025-26, ha confermato una fonte a Liberty Ballers. Adrian Wojnarowski di ESPN è stato il primo a riportare la notizia.

L’accordo di Oubre rientrerebbe probabilmente nell’eccezione della stanza di medio livello dei Sixers, il che significa che non intaccherebbe lo spazio del tetto salariale della squadra. Come ha spiegato Brian Toporek, Oubre potrebbe ottenere meno soldi ora per assicurarsi un giorno di paga più grande con i Sixers la prossima stagione, simile a quello che è successo con Bobby Portis e i Bucks.

Il viaggio dell’Opry è stato pieno di meno colpi di scena rispetto allo scorso anno. Dopo che il suo mercato si è esaurito la scorsa estate, ha scelto di firmare almeno con i Philadelphia Sixers. Si separò dal suo agente, Torrel Harris, e cercò di sfruttare la sua nuova opportunità a Filadelfia.

E ha fatto proprio questo.

Oubre è passato da una sorta di acquisto aftermarket a un ingranaggio integrale nella rotazione dei Sixers. Ci sono stati incidenti lungo il percorso – quando Oubre si è fratturato una costola quando è stato investito da un’auto a novembre o quando si è schiantato con la sua Lamborghini dopo una partita di playoff – ma alla fine ha dimostrato il suo valore alla squadra. Con Joel Embiid fuori e Tobias Harris in difficoltà, Oubre ha dimostrato di essere il secondo miglior giocatore dei Sixers dietro Tyrese Maxey per chiudere la stagione regolare.

Il 28enne ha avuto un’ottima prestazione nella sua prima apparizione post-stagionale dal 2018. Ha giocato un’ottima difesa contro la guardia All-Star Jalen Brunson, che si è messo alla prova e si è motivato lontano da Oubre in tutte e sei le partite giocate per il Philadelphia.Niente Serie del primo turno. Oubre è stato anche il terzo capocannoniere della squadra contro New York dietro Embiid e Maxey.

Oubre ha espresso apertamente il suo desiderio di iniziare la scorsa stagione. Sarà interessante vedere dove si muoverà nella formazione titolare quando Filadelfia supererà tutti gli accordi di free agency. Il riferimento di Woj a Oubre specificamente come “playmaker” della squadra sembra intenzionale.

Dopo la sconfitta in Gara 6 dei Philadelphia Sixers contro i Knicks, Oubre ha elogiato l’allenatore Nick Nurse e la sua carriera complessiva con il Philadelphia.

“Alla fine, voglio andare da qualche parte dove mi rispetta e mi ama”, disse Aubrey in quel momento. “Non c’è stato altro che amore qui, ovviamente. Quindi, alla fine, sento che ci sono degli affari in sospeso e molte cose da fare – e molto lavoro per migliorare noi stessi e riportarci qui oltre questo punto e questa soglia che i fan dei Sixers volevano oltrepassare da molto tempo.” “Mi sento come se avessi fallito perché non siamo riusciti a superarla, devo solo pensare, parlare con la mia famiglia, sedermi e lavorare su prossimi passi qui.”

Gli affari incompiuti sembrano essere un tema per questa squadra di Filadelfia. Ora Oubre ha l’opportunità di completare ciò che ha iniziato a costruire a Filadelfia.