George Clooney ha invitato Joe Biden a ritirarsi dalla corsa presidenziale

I suoi commenti sono arrivati ​​poche ore dopo che la signora Pelosi, ex portavoce della Camera, si è unita al crescente caos nel partito, dicendo che il tempo “stava scadendo” perché Biden potesse decidere se rimanere in corsa contro Donald Trump dopo un disastroso dibattito alla fine del mese scorso.

Clooney ha detto al New York Times che è stato “devastante dirlo”, ma il signor Biden, che ha incontrato a una raccolta fondi tre settimane fa, non era il “grande affare di Joe” Biden del 2010. Non l’ha fatto. Anche il Joe Biden del 2020.

Il deputato del North Jersey Mikey Sherrill ha dichiarato in un comunicato: “Gli chiedo di annunciare che non cercherà la rielezione”.

Riconoscendo la pressione, la Pelosi ha detto mercoledì: “L’ho detto a tutti: aspettiamo. Qualunque cosa ne pensiate, ditelo a qualcuno in privato, ma non dovete metterlo sul tavolo finché non vediamo come. Andate questa settimana, ma io Sono molto orgoglioso del presidente.