Sospetto di omicidio con balestra trovato dopo aver aggredito la moglie e le figlie del giornalista della BBC

Un uomo ricercato per l’omicidio di tre donne avvenuto martedì sera – la moglie e le due figlie di un giornalista della BBC – è stato ritrovato dopo una caccia all’uomo.

Kyle Clifford, che secondo la polizia potrebbe essere armato con una balestra, è stato trovato nella zona di Enfield, a nord di Londra, mercoledì pomeriggio e sta attualmente ricevendo cure per ferite, ha detto la polizia dell’Hertfordshire in una nota.

“Un uomo è ricercato in relazione ad un triplice omicidio in… Cespuglioso “È stato rintracciato in una località nel nord di Londra. Dopo una ricerca approfondita, gli agenti hanno trovato Kyle Clifford, 26 anni, nella zona di Enfield questo pomeriggio (mercoledì 10 luglio)”, si legge nella dichiarazione.

“A questo punto, crediamo che il sospettato fosse noto alle vittime”, ha detto.

La polizia aveva precedentemente affermato che stava cercando un uomo di 26 anni di nome Kyle Clifford in relazione alla morte, che potrebbe trovarsi nella capitale britannica o nella vicina contea dell’Hertfordshire.

Martedì sera la polizia è stata chiamata in una casa a Bushey, nell’Hertfordshire, dove ha trovato tre donne gravemente ferite che in seguito sono morte a causa delle ferite riportate.

James Manning/PA tramite AP Polizia e servizi di emergenza sulla scena degli omicidi ad Ashlyn Close a Bushey, Hertfordshire, Inghilterra, il 10 luglio 2024.

Le tre vittime degli omicidi sono state identificate come la moglie del commentatore sportivo della BBC John Hunt, Carol Hunt, e le sue figlie Hannah Hunt e Louise Hunt, ha detto la BBC mercoledì. La polizia aveva precedentemente affermato che i morti, di età compresa tra 25, 28 e 61 anni, erano stati uccisi in quello che si credeva fosse un “incidente mirato”.

Si ritiene che nel triplice omicidio sia stata usata una balestra, anche se mercoledì la polizia ha detto che potrebbero essere state usate anche altre armi.

Una fonte del Ministero della Difesa britannico ha detto alla CNN che Clifford ha lasciato l’esercito britannico nel 2022 dopo un breve periodo di servizio. Il suo ex capo militare ha detto alla CNN che si è unito per la prima volta nel 2019 e ha prestato servizio nella Cavalleria reale.

La British Broadcasting Corporation (BBC) ha descritto la morte delle due donne come “profondamente devastante” in una dichiarazione indirizzata al personale. La società ha affermato che fornirà “tutto il supporto possibile” a Hunt come parte di una nota inviata allo staff di BBC 5 Live.

La società ha aggiunto: “Le notizie di oggi sulla famiglia di John Hunt sono assolutamente devastanti. I nostri pensieri sono con John e la sua famiglia in questo momento estremamente difficile e gli forniremo tutto il supporto possibile”.

Il ministro dell’Interno britannico Yvette Cooper ha detto che la polizia la tiene informata sugli ultimi sviluppi.

“La perdita della vita di tre donne a Bushey la scorsa notte è davvero scioccante. I miei pensieri vanno alle famiglie e agli amici delle persone uccise e alla comunità”, ha scritto Cooper il X Wednesday.

Dalla BBC Il commentatore sportivo della BBC John Hunt e sua moglie Carol.

“Vi terrò aggiornati sugli sviluppi. Invito le persone a supportare la polizia dell’Hertfordshire con qualsiasi informazione su questo caso”, ha aggiunto.

Una vicina delle vittime ha detto che “le vedeva passare ogni giorno e dire buongiorno”, secondo PA Media.

“Quello che è successo è davvero triste e scioccante”, ha aggiunto.

Questa storia è stata aggiornata.