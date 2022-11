Gli astronomi trovano un buco nero nel cortile cosmico

Gli astronomi hanno annunciato venerdì di aver scoperto, quasi ma non del tutto in tempo per Halloween Il buco nero conosciuto più vicino. È massiccio, un involucro di vuoto sbadigliante dieci volte la massa del Sole, in orbita attorno alla sua stella tanto quanto la Terra orbita attorno alla nostra stella.

Ma non preoccuparti: questo buco nero si trova a 1.600 anni luce di distanza nella costellazione dell’Ofiuco. Il buco nero conosciuto più vicino si trova a circa 3.000 anni luce di distanza nella costellazione del Monoceros. Ciò che distingue questo nuovo buco nero da migliaia di altri già identificati nella nostra galassia della Via Lattea, oltre alla sua vicinanza, è che non fa nulla: non attira la stella vicina al suo destino, né consuma la gravità di tutto ciò che è vicino. Invece il buco nero è addormentato, un killer silenzioso in attesa che le correnti dello spazio lo alimentino.

I buchi neri sono oggetti così densi che, secondo la teoria della relatività generale di Einstein, nemmeno la luce può sfuggirvi. Questo lo rende il fenomeno più interessante e violento in natura; Quando viene nutrito, può diventare la cosa più luminosa dell’universo, poiché gas, polvere e persino giovani stelle vengono triturati e riscaldati per brillare, emettendo energia mentre si avvicina alle porte dell’eternità.

Ogni galassia contiene un buco nero supermassiccio milioni di volte la massa del Sole. Gli scienziati non sono sicuri da dove vengono. Si pensa che i buchi neri più piccoli siano costituiti da stelle massicce che hanno raggiunto la fine della loro vita termonucleare e sono crollate. Potrebbero esserci milioni di buchi neri nella Via Lattea. Di solito si fanno riconoscere dai raggi X che emettono mentre sottraggono gas ai loro compagni nei sistemi a doppia stella.