Gary Bateman-Mitchell Miller, membro dei Bruins, “squalificato”

Il commissario della NHL Gary Pittman ha dichiarato sabato che i Boston Bruins non si erano consultati con la lega prima di ingaggiare Mitchell Miller e che avrebbe “bisogno di vedere un sacco di cose” in futuro.

I commenti di Bettman sono arrivati ​​il ​​giorno dopo che i Bruins avevano annunciato di aver ingaggiato Miller, un potenziale difensore, per un contratto da junior. Miller è stata una scelta del quarto round dall’Arizona Wolf nel 2020 fino a quando i suoi diritti alla leva non sono stati ceduti dopo che è stata pubblicata una storia su come lui e un altro compagno di classe sono stati condannati per aver aggredito e maltrattato un compagno di classe nero con disabilità dello sviluppo.

Il rapporto ha rivelato come Miller, che ora ha 20 anni, e un altro compagno di scuola media sono stati condannati in tribunale per i minorenni nel 2016 per abusi razziali e bullismo nei confronti di Isaiah Meyer-Crothers. Nel rapporto, la madre di Meyer Crothers ha affermato che Miller ha iniziato ad abusare di suo figlio in seconda elementare e ha usato ripetutamente insulti razziali.

Buttman ha detto che ciò che ha sentito attraverso prove aneddotiche e ha capito attraverso i resoconti dei media su ciò che ha fatto Miller era “riprovevole e inaccettabile”. Ha detto che i Bruins non avevano consultato la lega ma da allora avevano parlato con il capo della squadra Cam Neely.

“Non è entrato nella NHL, a questo punto non è idoneo per entrare nella NHL”, ha detto Bettman. “Non posso dirti che sarà mai idoneo per entrare nella NHL. Se a un certo punto pensano di volerlo giocare nella NHL – e non sono sicuro che siano vicini a quel punto – lo faremo dobbiamo scagionarlo e scagionarlo e sarà basato su tutte le informazioni che otteniamo direttamente in quel momento.

Bettman ha detto che i Bruins sono liberi di ingaggiare Miller per giocare altrove, riferendosi al fatto che Miller è stato mandato a giocare per i Bruins di AHL, Providence Bruins. Ma poi ha aggiunto che “nessuno a questo punto dovrebbe pensare di essersi mai qualificato e i Bruin lo capiscono ora”.

Capitan Bruins Patrizia Bergeronsempre dritto Nick Foligno L’allenatore Jim Montgomery ha toccato la situazione con Miller dopo aver sciato mattutina a Toronto prima della partita contro i Maple Leafs.

“La cultura che abbiamo costruito qui va contro questo tipo di comportamento”, ha detto Bergeron ai giornalisti. “Siamo una squadra costruita sui personaggi e sul carattere. Quello che ha fatto è inaccettabile e non ci atteniamo a questo. In questo spogliatoio, parliamo tutti di inclusione, diversità e rispetto. Queste sono le parole chiave e il fulcro valori che abbiamo”.

“Ci aspettiamo che gli uomini indossino questa maglia per essere persone di alto rango con integrità e rispetto. Si spera che ci sarà crescita e cambiamento”.

Bergeron ha detto che se Miller fosse lo stesso quattordicenne che ha molestato Meyer Croothers, “non sarebbe stato accettato, voluto e accolto”. Ha detto che la cultura dei Bruin non sarebbe cambiata e che i cambiamenti provenivano “dall’individuo”.

Foligno ha detto che è stato “difficile” per la squadra sentire dopo aver appreso che i Bruins avevano ingaggiato Miller.

«Non ti mentirò», disse Foligno. “Non credo che nessuno sia stato molto contento di quanto siamo orgogliosi di dire che questo è un gruppo a cui importa così tanto di noi stessi, di come ci comportiamo e di come trattiamo le persone”.

Montgomery, che è alla sua prima stagione con la squadra, ha detto di non conoscere Miller, ma ha aggiunto che quello che ha fatto è stato un “atto di odio” e che spettava a Miller mostrare a tutti che stava facendo le cose giuste andando avanti.

Kristen Shelton di ESPN ha contribuito a questo rapporto