Momenti salienti della Coppa del Mondo 2022: il Portogallo batte la Svizzera 6-1

Il Coppa del Mondo 2022 Recupera il martedì su FOX, con Portogallo sconfitta Svizzera 6-1 al Lusail Stadium, in Qatar, nell’ultima gara del torneo degli ottavi di finale.

Il Portogallo si sta facendo avanti per giocare Marocco Nei quarti di finale sabato 10 dicembre.

Ecco le giocate più importanti!

Sintesi della partita tra Portogallo e Svizzera

Finale: Portogallo 6, Svizzera 1

Ronaldo in panchina

Importanti notizie sono arrivate prima della partita che l’icona e il capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo Inizierà la partita in panchina. Gonzalo Ramos Ha iniziato al posto di Ronaldo.

Ronaldo ha segnato un gol nella Coppa del Mondo 2022, su calcio di rigore nella partita inaugurale del Portogallo Ghana.

17′: Gol!

Ramos ha sfruttato al massimo il suo gesto iniziale, visto che l’attaccante portoghese ha segnato il primo gol della partita.

Il portoghese Goncalo Ramos segna un gol contro la Svizzera in 17 minuti

22′: Quasi un altro

Attaccante del Portogallo Joao Felix Ha creato un’opportunità per segnare in un modo bellissimo per Ramos, che ha quasi sparato il suo secondo gol.

33′: Il Portogallo colpisce ancora!

Il Portogallo è avanzato 2-0 quando bambino Colpito in una testa contestata.

Il portoghese Pepe segna un gol contro la Svizzera in 33 minuti

39′: la Svizzera è ancora a zero

La Svizzera non è riuscita a creare la sua migliore occasione da gol nel primo tempo quando era un centrocampista Remo Freuler e cannoni Fabiano Char Non potevano dare pugni nei colpi ravvicinati.

Il Portogallo era in vantaggio per 2-0 all’intervallo.

51′: Non puoi inventarti questa cosa

Ramos ha sparato un tiro sul lato destro della rete per segnare il suo secondo gol della partita per portare il Portogallo in vantaggio per 3-0.

Il portoghese Goncalo Ramos segna un gol contro la Svizzera al 50′

54′: Scappa con lui

Il Portogallo era in vantaggio per 4-0 in difesa Raffaello Guerrero Brilla nel punteggio sul portiere svizzero Jan Summer.

Il portoghese Rafael Guerrero segna un gol contro la Svizzera al 55′

58′: La Svizzera si unisce al tabellone

La Svizzera è entrata nel tabellone quando era un difensore Manuel Akanji Colpito un bersaglio sul lato sinistro della rete.

Lo svizzero Manuel Akanji segna un gol contro il Portogallo in 57 minuti

67′: Indovina chi ha segnato?

Lui è Gonzalo Ramos.

L’attaccante si è distinto nel suo terzo gol della partita portando il Portogallo in vantaggio per 5-1 e ha segnato la prima tripletta della Coppa del Mondo 2022.

Il portoghese Goncalo Ramos ha segnato una tripletta contro la Svizzera

73′: Entra Ronaldo

Con quattro punti di vantaggio, il Portogallo è riuscito a battere Ronaldo nella partita.

84′: Non così veloce!

Ronaldo ha superato la porta svizzera con un vantaggio, ma è stato dichiarato fuorigioco.

90+2′: Segnano ancora

Il Portogallo ha il suo 6° grado in avanti Rafael Liao Taglia e taglia la strada verso l’obiettivo.

Il portoghese Rafael Leao segna un gol contro la Svizzera 90+2′

