Guarda gratuitamente il webcast della missione Artemis 1 della NASA

La NASA è a poche settimane dal lancio del suo primo volo Artemis sulla luna questo mese e puoi imparare tutto sulla missione nel webcast gratuito di questa settimana.

Artemide 1Il volo di prova senza pilota nello spazio profondo della NASA navicella spaziale Orione ed enorme sistema di lancio spaziale megarocket, il cui lancio è previsto intorno alla luna il 29 agosto. Per aprire la strada alla missione, la NASA terrà un briefing sulla missione mercoledì (3 agosto) insieme a un brief dettagliato sulla missione venerdì (5 agosto) e potrai guardare entrambi gli eventi gratuitamente online all’indirizzo Sito web della Nasa (Si apre in una nuova scheda)e NASA TV e App della NASA (Si apre in una nuova scheda).

I funzionari della NASA hanno scritto Pubblicità (Si apre in una nuova scheda). “In occasione Missioni ArtemideLa NASA farà sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla luna, aprendo la strada all’esistenza a lungo termine della luna e fungendo da trampolino di lancio per l’invio di astronauti Marte. “

Il razzo Artemis Space Launch System 1 della NASA è pronto a lanciare la navicella spaziale Orion sulla luna in questa vista del Launch Pad 39B al Kennedy Space Center in Florida. Il decollo è fissato per il 29 agosto 2022. (Credito immagine: NASA)

La prima conferenza stampa della NASA Artemis 1 di questa settimana si terrà mercoledì alle 11:00 EDT (1500 GMT), dove l’agenzia ospiterà una panoramica della missione. Il briefing dovrebbe durare un’ora e vedrà la partecipazione dei seguenti relatori:

l’amministratore della NASA Bill Nelson;

Bhavya Lal, Direttore Associato di Tecnologia, Politica e Strategia presso la sede della NASA;

Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis 1 presso la sede della NASA;

Charlie Blackwell Thompson, responsabile del lancio di Artemis 1 alla NASA Centro Spaziale Kennedy (KSC) in Florida (sito di lancio della missione);

John Honeycutt, responsabile del programma del sistema di lancio spaziale presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, Ala;

Howard Ho, Orion Program Manager, presso il Johnson Space Center (JSC) della NASA a Houston.

Dopo il briefing di mercoledì, la NASA ospiterà una giornata informativa ad Artemis 1 nel suo giorno Centro spaziale Johnson, sede della squadra di astronauti dell’agenzia. Questa giornata mediatica si terrà venerdì (5 agosto) e includerà un briefing dettagliato sulla missione Artemis 1 alle 11:30 EDT (1530 GMT). Questo briefing includerà i seguenti relatori:

Debbie Kurth, vicedirettore del programma Orion presso JSC;

Rick Labrode, Direttore di volo principale di Artemis I per JSC;

Judd Freeling, Direttore di Artemis I Ascent/Entry JSC;

Melissa Jones, Direttore di Artemis I Recovery presso KSC;

Reed Wiseman, astronauta del JSC;

Philippe Deleu, Direttore del Programma Orion European Service Module, con l’Agenzia Spaziale Europea.

Il primo briefing fornirà una panoramica della missione Artemis 1 e il secondo approfondirà Programma della missione Artemis 1 e le operazioni dei veicoli spaziali”, hanno affermato i funzionari della NASA nell’annuncio.

Artemis 1 è una missione di volo di prova che lancerà la navicella spaziale Orion intorno alla luna per testare le tecnologie di cui la NASA ha bisogno per supportare il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare. lancerà”MonekinUn manichino, cubi e altre esperienze sono all’interno di Orion in un viaggio intorno alla Luna e ritorno sulla Terra.

Se tutto andrà bene, la NASA seguirà la missione Artemis 1 con un volo con equipaggio intorno alla luna, chiamato Artemis 2, nel 2024. La missione Artemis 3 è quella che farà atterrare gli astronauti sulla luna e la navicella SpaceX fungerà da Luna. Atterraggio per quel volo. Questo viaggio è previsto dopo Artemis 2.

