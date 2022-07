Guarda l’attore di Eddie Monson Joseph Quinn mentre prova Master Of Puppets per l’iconica scena di Stranger Things

Video da Cose strane L’attore Joseph Quinn prova quello che potrebbe diventare uno dei momenti più cruciali dell’ultima stagione dello show, nonché uno dei momenti heavy metal più virali che la televisione abbia mai prodotto.

Nel Cose strane Nella quarta stagione, interpreta il personaggio di Quinn, l’eccentrico ma incompreso Metalhead Eddie Monson Metallica un sentiero burattinaio Per aiutare a salvare i suoi amici da un attacco di VinaForces of Evil (se questa frase ti confonde ancora a questo punto, dove sei stato?!). Ci sono state molte speculazioni sul fatto che Quinn abbia effettivamente suonato qualcuno della canzone da solo, con la conferma di recente. Tae, figlio del chitarrista dei Metallica Rob Trujillo, è coinvolto in burattinaio È usato nello spettacolo (come lo era il compagno di band di Rob, il chitarrista Kirk Hammett).

Ora, grazie a questo nuovo filmato, è chiaro che almeno Quinn lo sa burattinaio Nella scena, come mostra il video, lontano dal personaggio, si confonde e trova il modo di battere il classico gioco thrash metal.

“Non mi considererei un chitarrista brillante, ma so suonare”, ha detto Quinn a Entertainment Weekly a maggio. “È stato molto fortunato perché quei copioni sono usciti, penso, ad un certo punto della pandemia. Ho davvero iniziato a esercitarmi molto duramente”. Quinn ha anche notato che ha ascoltato “molto heavy metal” per personalizzare e ottenere un tocco di autenticità in più per il ruolo che ha dato per gentile concessione dell’eredità Ronnie James Dioche gli ha prestato una toppa di Dio che può essere vista indossare durante lo spettacolo.

Guarda Quinn giocare burattinaio Fuori carattere di seguito. L’ultima stagione di Cose strane Ora in onda su Netflix.