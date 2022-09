Guarda le foto di Nettuno con il focus sul telescopio Webb

“Nessuno sa davvero cosa siano queste cose”, ha detto Patrick Irwin, fisico planetario dell’Università di Oxford. “Sembrano andare e venire, come soffici nuvole per terra.” Le future osservazioni del Webb Telescope potrebbero rivelare come e di cosa sono fatte.

Le immagini di Webb mostrano anche sette delle 14 lune di Nettuno. La luna più luminosa è Tritone, la luna più grande del pianeta, che gli scienziati sospettano sia stata catturata dalla gravità di Nettuno all’inizio della storia del sistema solare. Nelle immagini a infrarossi, la superficie dell’azoto congelato fa brillare Tritone come una stella, che è persino più luminosa dello stesso Nettuno, perché il metano oscura il pianeta nella luce infrarossa. Nasa Di recente ha rifiutato di inviare una spedizione per studiare TritoneNon si può estrarre molto da questa immagine. Ma le future osservazioni di Webb dovrebbero suggerire la composizione della superficie di Tritone e potrebbero mostrare cambiamenti che indicano attività geologica.

“Triton è un mondo geologicamente attivo”, ha detto il dottor Hamill. “Quando la Voyager 2 è volata nelle vicinanze, ho visto eruttare vulcani gelidi. Quindi c’è il potenziale per cambiamenti nella chimica della superficie nel tempo. Lo cercheremo”.