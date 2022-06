Guarda oggi Astra lanciare 2 TROPICS della NASA Hurricane Cubes

Aggiornamento alle 14:00 ET: avvio non riuscito – Astra riferisce che la sua missione TROPICS-1 si è conclusa con un fallimento dopo lo spegnimento del motore del secondo stadio del razzo del veicolo di lancio 0010 prima del previsto. Il razzo non è stato in grado di portare i due cubi diagonali Tropics nell’orbita della NASA. Leggi la storia completa del fallimento del lancio.

Astra mira a raggiungere oggi il suo secondo successo consecutivo nel dispiegamento di satelliti.

La startup californiana punta a lanciare due piccole imprese domenica (12 giugno) cubi Per le osservazioni della NASA relative alla struttura delle precipitazioni e all’intensità della tempesta con la missione Constellation of Smallsats (TROPICS).

Astra e la NASA tenteranno di decollare durante una finestra di due ore che si apre alle 12:00 EDT (1600 GMT). sarà lanciato da Stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida e include l’Astra Launch Vehicle 0010 (LV0010) da 43 piedi (13 m). Puoi guardarlo dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione di Astra, o direttamente attraverso l’azienda e il suo partner di trasmissione in diretta NASASpaceflight.com.

Il veicolo di lancio di Astra 0010 trasporta due satelliti della NASA per il monitoraggio degli uragani in piedi sulla sua piattaforma alla Cape Canaveral Space Force Station in Florida dopo essersi fermato a T-31 secondi il 12 giugno 2022. (Credito immagine: NASA Spaceflight)

L’LV0010 a due stadi sembra pronto per l’uso; Il missile ha superato un test di fuoco statico – un controllo iniziale di routine durante il quale i motori del lanciatore vengono azionati mentre il veicolo rimane ancorato a terra – all’inizio di questa settimana, Astra ha annunciato tramite Twitter (Si apre in una nuova scheda).

Il volo LV0010 arriverà circa tre mesi dopo il successo della prima missione Astra completa in assoluto. Il 15 marzo LV0009 Distribuisci una varietà di payload dei clienti nella loro orbita designata poco dopo il decollo dal Pacific Spaceport Complex sull’isola di Kodiak in Alaska.

Astra Ha già raggiunto l’orbita ma si trattava di un volo di prova che non trasportava alcun satellite funzionante.

Il prossimo lancio sarà il primo di tre voli TROPICS per Astra quest’anno, se tutto andrà secondo i piani. Ciascuna di queste missioni solleverà due satelliti cubici orbitanti, che studieranno in dettaglio la formazione e l’evoluzione degli uragani.

Funzionari della NASA hanno affermato che la rete TROPICS consentirà ai ricercatori di monitorare lo sviluppo dei cicloni tropicali quasi ogni ora, molto più di quanto sia possibile con i satelliti meteorologici attualmente operativi.

