Toby Keith rivela la diagnosi di cancro allo stomaco

Toby Keith Ha condiviso notizie difficili con i fan domenica pomeriggio (12 giugno): sta combattendo contro un cancro allo stomaco. Il cantante ha dettagliato il trattamento a cui è stato sottoposto dalla sua diagnosi alla fine del 2021 e ha assicurato ai fan di essere ottimista sulla sua diagnosi.

“Lo scorso autunno, mi è stato diagnosticato un cancro allo stomaco”, ha detto Keith in una dichiarazione sui social media. “Ho avuto gli ultimi 6 mesi di chemioterapia, radioterapia e chirurgia. Finora, tutto bene. Ho bisogno di tempo per respirare, riprendermi e rilassarmi”.

Nonostante abbia fatto un passo indietro dalla sua carriera per prendersi cura della sua salute, il cantante ha detto che ha intenzione di tornare sul palco per esibirsi per il suo pubblico il prima possibile. “Non vedo l’ora di passare questo tempo con la mia famiglia. Ma prima o poi vedrò i fan. Non vedo l’ora”, ha aggiunto.

Molto prima della sua diagnosi, la star di “Must be Cowboy” era un appassionato sostenitore di coloro che avevano una diagnosi di cancro. Dal 2006 ce l’ha La Fondazione Toby Keith Ha fornito sostegno ai bambini che combattono il cancro e nel 2014 l’organizzazione ha aperto l’OK Kids Corral, fornendo alloggi gratuiti alle famiglie che ricevono cure per il cancro infantile a Oklahoma City, vicino alla città natale di Keith. Poche settimane prima di annunciare la sua diagnosi, Keith ha giocato al Golf Classic 2022 a Oklahoma City e Norman, Okla. Ha raccolto oltre $ 1,38 milioni Per OK Kids Corral.

