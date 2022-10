I buchi neri potrebbero nascondere un segreto sbalorditivo sul nostro universo

Ha detto: “Dovremmo essere in grado di influenzare uno di questi buchi neri “solleticando” la sua radiazione e quindi inviare un messaggio all’interno del buco nero. In un’intervista del 2017 a Quanta. “Sembra pazzesco”, ha aggiunto.

Ahmed Al Muhairi, fisico della New York University Abu Dhabi, ha recentemente osservato che manipolando la radiazione sfuggita a un buco nero, potrebbe formare un pesce gatto all’interno di quel buco nero. “Posso fare qualcosa con le particelle emesse dal buco nero”, ha detto, “e all’improvviso apparirà un gatto nel buco nero”.

“Dobbiamo tutti abituarci a questo”, ha aggiunto.

Il tumulto metafisico ha raggiunto il suo apice nel 2019. Quell’anno, due gruppi di teorici hanno effettuato calcoli dettagliati che dimostrano che le informazioni che trapelano attraverso i wormhole corrispondevano allo schema previsto dal Dr. Page. Uno dei documenti di ricerca era Jeff Bennington, attualmente all’Università della California, Berkeley. L’altro è di Neta Englehart del Massachusetts Institute of Technology. Don Marolfo dall’Università della California, Santa Cruz; Henry Maxfield, ora alla Stanford University; e il dottor Al Muhairi. I due gruppi hanno pubblicato i loro documenti lo stesso giorno.

“Quindi la morale finale della storia è che se la tua teoria della gravità include wormhole, ottieni le informazioni”, ha detto il dottor Bennington. “Se non includi i wormhole, presumibilmente non otterrai informazioni”.

Ha aggiunto: “Hawking non includeva i wormhole e noi includiamo i wormhole”.

Non tutti erano d’accordo con questa teoria. Testarlo è impegnativo, dal momento che gli acceleratori di particelle non saranno mai abbastanza potenti da produrre buchi neri in laboratorio per lo studio, anche se molti gruppi di sperimentatori sperano di simulare buchi neri e wormhole nei computer quantistici.

E anche se questa fisica risulta essere accurata, la magia del dottor Mermin ha un importante limite: né il wormhole né l’entanglement possono trasmettere un messaggio, per non parlare di un essere umano, più velocemente della velocità della luce. Un sacco di viaggi nel tempo. La stranezza diventa evidente solo dopo il fatto, quando due scienziati confrontano le loro osservazioni e scoprono che corrispondono – un processo che coinvolge la fisica classica, che è soggetto ai limiti di velocità stabiliti da Einstein.