I democratici hanno fatto causa per bloccare le regole della Georgia, che, avvertono, impediranno la finalizzazione dei risultati elettorali

ATLANTA (AP) – I democratici statali e nazionali hanno fatto causa lunedì per bloccare due recenti regole adottate dal consiglio elettorale statale della Georgia che potrebbero essere utilizzate dai funzionari della contea che si rifiutano di certificare le elezioni, ritardando così la finalizzazione dei risultati da parte dello stato.

La causa, intentata davanti a un giudice statale di Atlanta, sostiene che le regole violano una legge statale che rende la certificazione un dovere obbligatorio. Il Consiglio elettorale statale, dominato dagli alleati dell’ex presidente Donald Trump, chiede a un giudice di dichiarare non valide le regole perché eccedono la sua autorità statutaria.

Le azioni del consiglio hanno allarmato i democratici e gli attivisti per i diritti di voto, in un contesto di lotta partigiana in Georgia sulle pratiche di voto in vista delle elezioni presidenziali del 2020. È stata a lungo un ripensamento amministrativo in un altro stato, una battaglia sui consigli statali e locali. Risultati della certificazione.

La causa afferma che le regole creano confusione post-elettorale, che il consiglio viola la legge statale secondo cui i funzionari della contea devono “certificare” i risultati e che più di un secolo di precedenti giudiziari in Georgia non lascia ai funzionari della contea alcun margine di manovra.

“Come formulate, queste regole rendevano discrezionale la certificazione dei risultati elettorali da parte di un consiglio di contea e soggetta a un’udienza gratuita, il che avrebbe potuto ritardare la certificazione o precludere del tutto. Ma questa non è la legge in Georgia”, la causa, depositata presso la Corte Superiore della contea di Fulton, dice.

I repubblicani pro-Trump sostengono che le regole rafforzano l’obbligo esistente di un comitato elettorale di contea di esaminare attentamente i risultati elettorali, sottolineando che ogni membro del consiglio deve prestare giuramento per compilare risultati “veri e corretti”.

“Questi cambiamenti dettati dal buon senso andranno a beneficio di tutti i georgiani, indipendentemente dall’affiliazione politica, perché sono tutti progettati per aumentare la trasparenza e la fiducia del pubblico nelle nostre elezioni”, ha detto lunedì il presidente del partito repubblicano Josh McCune in una dichiarazione in difesa dei cambiamenti delle regole. Il caso è stato reso pubblico.

UN Tre repubblicani Unirsi a Trump all’inizio di quest’anno significava assumere il controllo del consiglio di regolamentazione composto da cinque membri. Non ha un ruolo diretto nel decidere i risultati elettorali, ma scrive regole per garantire il regolare svolgimento delle elezioni e ascolta le lamentele sulle irregolarità.

Il 3 agosto Trump ha elogiato quei membri per nome Raduno ad Atlanta I tre uomini hanno detto che erano “tutti pitbull che lottano per l’onestà, la trasparenza e il successo”, ma hanno criticato i democratici nel consiglio e il presidente apartitico nominato dal governatore Brian Kemp, dicendo che “non sono così bravi”.

Ciò, insieme agli elogi di McCune per aver preso la guida del consiglio e aver poi inviato via email le proposte di regole ai membri del consiglio, ha portato i democratici ad accusare che il consiglio, un tempo sonnolento, sia ora uno strumento diretto di Trump.

“Il Consiglio elettorale dello Stato della Georgia sta diventando un co-cospiratore alla pari in questo tentativo di sopprimere il nostro voto”, ha accusato lunedì la rappresentante democratica statunitense Lucy McBath in una conferenza stampa al Campidoglio della Georgia. “Approvando questa nuova regola, stanno creando barriere al conteggio dei voti e alla certificazione delle elezioni, in modo che Donald Trump possa provare ancora una volta a gettare il nostro Paese nel caos”.

Un senatore statale democratico e l’ex presidente del consiglio elettorale della contea di Fulton hanno entrambi inviato lettere chiedendo a Kemp di licenziare tre membri allineati con Trump per aver violato le leggi statali sull’etica. Lunedì Kemp ha chiesto al procuratore generale repubblicano Chris Carr di determinare se Kemp ha l’autorità legale per considerare le richieste.

La causa democratica citava il linguaggio aggiunto da una disposizione che richiedeva ai funzionari elettorali della contea di condurre una “udienza ragionevole” prima di certificare i risultati. Mira a una seconda disposizione che consenta ai funzionari elettorali distrettuali di “ispezionare tutti i documenti relativi alle elezioni prodotti durante lo svolgimento delle elezioni”.

Presunte frodi o cattiva condotta dovrebbero essere gestite dai tribunali, non dai funzionari della contea, quando calcolano i risultati, sostiene la causa, citando più di un secolo di sentenze dei tribunali della Georgia.

Anche se le nuove regole possono essere lette in modo coerente con la legge della Georgia, consentendo solo una revisione o un esame che non ritardi la certificazione, “questo non era l’intento degli autori di quelle regole”, dice la causa, citando la loro testimonianza davanti al consiglio.

La causa sostiene che la prima disposizione non definisce un “equo processo” e la seconda “non ha alcun fondamento nel codice elettorale o nella giurisprudenza”.

Non è chiaro se i distretti possano rifiutare con successo la certificazione. Dovranno affrontare casi in cui i giudici dovranno ordinare ai consigli di contea di svolgere il loro lavoro legale. È improbabile che la contea di Fulton, o una qualsiasi delle cinque contee più popolose dello stato, neghi un certificato a un promettente democratico. Al contrario, è probabile che i rifiuti di certificazione provengano da distretti più piccoli e più repubblicani.

In Georgia, i funzionari statali richiederanno la certificazione delle contee rurali del caffè entro il 2020. Julie Adams, membro del consiglio elettorale della contea di Fulton, nominata dal Partito repubblicano a maggio Si è rifiutato di certificarsi I risultati delle elezioni primarie sono arrivati ​​dopo che ha intentato una causa sostenuta dall’America First Policy Institute con sede a Trump, che sostiene che i membri del consiglio elettorale della contea hanno il diritto di rifiutare la certificazione.

La causa è stata intentata da membri del comitato elettorale della contea delle contee dell’area metropolitana di Atlanta, elettori democratici locali eletti e di tendenza democratica, due legislatori statali democratici in corsa per la rielezione e democratici statali e nazionali.