Lo yacht di Mike Lynch affonda Ultime notizie: il capitano bayesiano sarà nuovamente interrogato dalla procura nell’indagine per omicidio colposo

Il capo dei vigili del fuoco svela gli ultimi istanti di vita dei sette morti nella tragedia bayesiana

Martedì il capitano della nave “Baizian” sarà interrogato nuovamente dalla procura dopo essere stato indagato con l’accusa di omicidio colposo e naufragio, secondo il suo avvocato.

L’avvocato del neozelandese James Cotfield, Aldo Mordiglia, ha confermato oggi, lunedì, che il suo cliente è sotto inchiesta dopo che lo yacht di lusso è affondato lunedì scorso durante una tempesta al largo delle coste siciliane.

I giudici hanno parlato con Catfield domenica per la seconda volta in una settimana, riporta il quotidiano italiano. Repubblica Secondo quanto riferito, è stato interrogato per più di due ore.

Il signor Mordiglia ha detto che martedì il suo cliente di 51 anni è stato sottoposto a ulteriori interrogatori da parte dei pubblici ministeri.

Mettere una persona sotto indagine in Italia non significa condanna e non significa necessariamente che nei suoi confronti vengano mosse accuse formali.

Uno degli avvocati del signor Catfield, Giovanni Rizzotti, Lo ha detto al Guardian L’avvocato ha detto lunedì che il suo cliente è stato “profondamente colpito da questa vicenda”.

Questo avviene in un omaggio al proprietario della nave battente bandiera britannica, Mike Lynch, sua figlia Hannah Lynch, il presidente di Morgan Stanley Jonathan Bloomer, sua moglie Judith Bloomer e l’avvocato di Clifford Chance Christopher Morvillo e sua moglie Nida Morvillo, tutti morti nell’incidente. disastro.