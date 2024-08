Il Canada impone dazi del 100% sulle importazioni di auto elettriche prodotte in Cina

TORONTO (AP) – Il Canada ha annunciato lunedì che imporrà tariffe del 100% sulle importazioni di… Auto elettriche prodotte in CinaLe tariffe imposte dagli Stati Uniti sono coerenti con ciò che i governi occidentali ritengono siano sussidi cinesi che danno alla loro industria un vantaggio ingiusto.

Questo annuncio è arrivato dopo l’incoraggiamento del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan durante un incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau e i ministri del suo governo domenica. Martedì Sullivan farà la sua prima visita a Pechino.

Il Canada imporrà anche dazi del 25% sull’acciaio e sull’alluminio cinesi, ha affermato Trudeau. Ha aggiunto: “Partiti come la Cina hanno scelto di darsi un vantaggio ingiusto nel mercato globale”.

Una delle auto elettriche prodotte in Cina e importate dal Canada è prodotta da Tesla, che viene prodotta nello stabilimento dell’azienda a Shanghai, anche se l’azienda americana potrebbe evitare le tariffe passando alla fornitura di prodotti al Canada da fabbriche negli Stati Uniti o in Germania. .

I marchi cinesi non sono ancora entrati nel mercato canadese. Tuttavia, il gigante cinese dei veicoli elettrici BYD ha creato un’entità commerciale canadese la primavera scorsa e ha indicato che intende provare ad entrare nel mercato canadese già dal prossimo anno.

È probabile che i funzionari cinesi sollevino preoccupazioni riguardo… Tariffe doganali americane Con Sullivan mentre Pechino continua a risanare la propria economia dopo la pandemia di COVID-19. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a maggio Furono imposte nuove tariffe significative Informazioni sulle auto elettriche cinesi, sulle batterie avanzate, sulle celle solari, sull’acciaio, sull’alluminio e sulle apparecchiature mediche.

“Gli Stati Uniti credono che un fronte unito e un approccio coordinato su questi temi avvantaggino tutti noi”, ha detto Sullivan ai giornalisti domenica.

Biden ha affermato che i sussidi governativi cinesi per i veicoli elettrici e altri beni di consumo garantiscono che le aziende cinesi non debbano realizzare profitti, dando loro un vantaggio ingiusto nel commercio globale.

Le aziende cinesi possono Le auto elettriche vengono vendute per almeno 12.000 dollariGli impianti di celle solari e gli stabilimenti di acciaio e alluminio in Cina hanno una capacità sufficiente per soddisfare la maggior parte della domanda globale. I funzionari cinesi sostengono che la sua produzione mantiene bassi i prezzi e aiuta nella transizione verso un’economia verde.

“Lo stiamo facendo in parallelo con altre economie in tutto il mondo che riconoscono che questa è la sfida che tutti dobbiamo affrontare”, ha detto Trudeau delle nuove tariffe. “A meno che non vogliamo tutti una corsa verso il basso, dobbiamo rialzarci”.

Il vice primo ministro canadese Chrystia Freeland ha affermato che il Canada lancerà anche una consultazione di 30 giorni su potenziali tariffe su batterie cinesi, parti di batterie, semiconduttori, metalli di base, minerali e pannelli solari.

“La Cina sta perseguendo una politica deliberata e diretta dallo Stato di sovraccapacità e di eccesso di offerta con l’obiettivo di paralizzare il nostro settore”, ha affermato Freeland. “Semplicemente non permetteremo che ciò accada al nostro settore dei veicoli elettrici, che ha mostrato così tante promesse”.

L’ambasciata cinese ha affermato che Ottawa ha ignorato le ripetute obiezioni di Pechino e ha affermato che la mossa danneggerebbe il commercio e la cooperazione economica.

“Questa mossa è tipica del protezionismo commerciale e di una decisione motivata politicamente, che viola le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio ed è incoerente con l’immagine tradizionale del Canada come campione globale del libero scambio e della mitigazione dei cambiamenti climatici”, ha affermato l’ambasciata in una nota e-mail. “La Cina adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle aziende cinesi”, ha aggiunto.

L’ex ambasciatore canadese in Cina, Guy Saint-Jacques, ha dichiarato: “Il Canada ha dovuto allinearsi alla posizione americana, se si pensa all’integrazione economica che abbiamo con gli Stati Uniti, poiché oltre il 75% delle nostre esportazioni va verso gli Stati Uniti”.

Saint-Jacques ha affermato che il Canada può aspettarsi misure di ritorsione da parte della Cina in altri settori, aggiungendo che l’orzo e la carne di maiale sono candidati perché i cinesi possono ottenerli da altri paesi.

“La Cina vuole inviare un messaggio”, ha aggiunto.

Questa storia è stata corretta per dire che Tesla è uno dei veicoli elettrici fabbricati in Cina importati in Canada, ma non l’unico.