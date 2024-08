Cosa sanno i produttori DNC di Beyoncé

I veterani dello spettacolo dal vivo Ricky Kirchner e Glenn Weiss si sono appena allontanati da una convention nazionale democratica molto apprezzata, dove più di 26 milioni di persone si sono sintonizzate giovedì sera per vedere il vicepresidente Kamala Harris accettare la nomina presidenziale del partito.

La coppia vincitrice dell’Emmy Award (Kirshner, produttore esecutivo; Weiss, regista) ha creato un evento di quattro giorni brillante e concreto. Anche se i veterani del Partito Democratico in genere non scelgono relatori focalizzati su una questione – quest’anno è stata la consulente politica Stephanie Cutter e il suo team – Kirchner E Weiss Svolgono un ruolo enorme nel plasmare l’atmosfera dello spettacolo e nell’influenzare i messaggi che riceviamo. Hanno anche creato la canzone virale di Lil Jon Il momento della chiamata.

Con la fine del convegno, Reporter di Hollywood Abbiamo parlato con i due delle cose di cui sono orgogliosi, di cosa farebbero diversamente e delle voci su Beyoncé che non scompariranno. La loro conversazione è stata modificata per brevità e chiarezza.

L’atmosfera della Convention Nazionale Democratica quest’anno è stata leggermente diversa: energia e glamour. Quanto è stato intenzionale questo?

Ricky Kirshner Tutta l’eccitazione che proviamo quando siamo insieme dopo quattro anni che non stiamo insieme [during Covid] Penso che abbia giocato un ruolo importante in questo. Sono otto anni che non possiamo vivere un’esperienza del genere.

Glenn Weiss E anche il cambiamento del focus: abbiamo tenuto una conferenza che abbiamo avuto quattro settimane fa e, con un nuovo candidato, l’abbiamo annullata in modo da poter creare nuovi interessi e ricordi.

Come sarebbero state diverse queste trasmissioni se Biden fosse stato nominato?

Weiss Naturalmente avremmo offerto un’esperienza ricca di energia. Ma ciò che la gente cantava era diverso; I segnali erano diversi. Il contenuto era diverso. Penso che tutto sia cambiato un po’ quando siamo andati in questa direzione diversa con un partito appena unificato.

Anche tu sei cambiato durante la settimana?

Weiss Bene, una delle cose che abbiamo fatto è stata ampliare l’uso dei DJ prima della serata finale in risposta ai cambiamenti avvenuti nella stanza.

Non era previsto?

Kirchner Era un mercoledì dopo mezzanotte e abbiamo detto: “Sai, se domani sera avremo un DJ, questo posto sarà fantastico”. Quindi abbiamo chiamato i Chicago Bulls e abbiamo detto: “Hai un DJ?”

Quanto calibri ormai tutto sui social? Sembra già abbastanza difficile produrre una conferenza che venga riprodotta in sala e a casa, per non parlare di un mucchio di video di YouTube il giorno successivo.

Weiss Questo è un cambiamento che si è verificato negli ultimi anni. Penso ad ogni artista: “Come possono essere ritagliate queste clip?” E non penso più: “Va bene, abbiamo una grande opportunità all’inizio dell’ultima ora; non ne ho più bisogno”. Tutto è indipendente in sé.

E ovviamente assicurandosi che scorra come un unico pezzo.

Kirchner Penso che siamo riusciti a farlo con la maggior parte dei discorsi. Abbiamo avuto qualche problema la prima notte [when the proceedings went long and some key stuff was skipped]Ma siamo riusciti a convincere Stephanie e gli autori a ridurre il numero dei discorsi, e ce l’abbiamo fatta. In passato iniziavamo alle 16, c’era una sfilata di relatori e sarebbe stata infinita. Ora dobbiamo pensare diversamente.

Quanto dovresti cambiare la stanza? Sembra che tutto alla conferenza sia già scritto, ma i momenti migliori non vengono mai pianificati.

Weiss Ricky e io abbiamo trascorso la nostra carriera in diretta televisiva e siamo orgogliosi della nostra capacità di adattarci a un panorama in evoluzione: è la vecchia filosofia del “sì e” dell’improvvisazione.

Come il momento di Gus Walls: come è stato pianificato?

Weiss Non era affatto previsto. Ho visto cosa stava succedendo e ho detto: “Passiamo a questo”.

Per molte persone è stato commovente il fatto che piangesse e dicesse “quello è mio padre”. Ma poi eccola lì Reazione da parte di alcuni a destra…

Weiss Penso che questo definisca entrambe le parti in gara. Dice più di loro che di lui.

Quali altri momenti virali ti hanno sorpreso?

Kirchner Per me lo è stato [Georgia] Questo incontro è stato con Lil Jon. L’incontro è stato come una vita privata. Stavamo solo cercando di rinfrescare la stanza, e ci siamo svegliati la mattina dopo ed era come, “Oh mio Dio”. Abbiamo già chiesto ad un paio di persone di altri stati se vorrebbero fare qualcosa, ma non hanno risposto. Ma Lil Jon ha accettato di partecipare.

Weiss Sapevo che Lil Jon ce l’avrebbe fatta quando Sean Astin si sarebbe svegliato [for Indiana] La gente ha iniziato a cantare “Rudy, Rudy”. Ma è importante ricordare che non vogliamo che ogni momento sia un momento da DJ sfacciato: vogliamo anche qualcosa di forte impatto. Quello che vuoi è creare una presentazione in cui le mani battono ma scorrono anche le lacrime. Questo è un punto importante in ciò che facciamo: flash e brillantezza sono fantastici, ma se riusciamo a catturare il tuo cuore e il tuo affetto, questo è ciò che vogliamo veramente.

IL Lettera da I genitori del giovane detenuto da Hamas a Gaza, Hersh Goldberg Poulin, sembrano corrispondere a questa descrizione. La risonanza di questo evento è stata diversa da molti momenti della conferenza precedente.

Weiss Sei stato al timone di molte clip. Quando ho provato a chiamare le telecamere per scattare delle foto, mi sono sentito soffocare e non riuscivo nemmeno a chiamare la telecamera. È stato profondo per me. Il nostro compito è far sì che le persone a casa sentano un po’ di quel soffocamento, e mi piace pensare che l’abbiamo fatto anche lì.

Kirchner “Oh mio Dio, quasi non riesco a respirare qui.” Sai, quando facciamo uno spettacolo come i Tony Awards, proviamo tutto e conosciamo tutte queste persone. Ma qui ci sono molte persone che non conosciamo e lettere che non conosciamo. È una sorpresa anche per noi.

A proposito di sorprese….

Kirchner (Ride): Oh no.

Voglio dire, devo farlo. Beyoncé. Doveva succedere giovedì sera? Cosa è successo veramente qui?

Kirchner Non abbiamo pubblicato nulla su Beyoncé. Lo abbiamo negato ogni volta che i media ce lo hanno chiesto, anche se le persone su Internet mentivano. I miei dipendenti Non mi hanno creduto. Ricevevo messaggi di testo da testate giornalistiche che dicevano: “Quando apparirà Beyoncé?” Ma andiamo, abbiamo la stella più grande, il candidato presidenziale democratico. Perché lo ignoriamo?

Weiss Internet sta assumendo una vita propria e le persone prendono qualcosa come un dato di fatto, letteralmente al punto che le persone nel mio cubicolo dicono: “Sta arrivando? Puoi dirmelo”. E io ho pensato: “Non avevo idea che sarebbe successo”. E loro direbbero: “Non ho alcuna conoscenza? Quindi c’è qualcosa che devo sapere!” Era così folle. Ma non sarebbe arrivato. Alla fine anche TMZ [which first reported it] Doveva essere rilasciato scuse.

Avevi un sacco di altre celebrità, ovviamente. Ma sembra esserci una pressione costante su quanto mostrare.

RK: Siamo abbastanza intelligenti da sapere che il motivo per cui siamo qui è diffondere il messaggio sul lato democratico. Le celebrità sicuramente ci aiutano in questo, ma dobbiamo tenere a mente l’obiettivo finale. Avevamo Rosa [on Thursday]È stato fantastico. Ma Pink stava cantando una bellissima canzone, non Pink che volava dal soffitto. Stava cantando la canzone giusta al momento giusto, e si adattava magnificamente al momento.

Qual è stato il miglior momento politico da dove eri seduto?

Kirchner Michelle ci è chiaramente riuscita. E lo stesso vale per il discorso di Doug. Era molto caloroso e umano.

Pensi che il momento del convegno possa cambiare qualcosa sul voto? Pensi? tentativo Per farlo?

Kirchner Se TikTok diventasse virale grazie al voto, e 100 persone o anche una sola persona in Georgia decidessero di votare per questo motivo, penso che avremmo fatto la differenza. Per i Tony Awards, vogliamo che tu veda uno spettacolo a Broadway. L’obiettivo qui è farti votare per la persona giusta.

Weiss Per me questo non è solo un lavoro, è una causa. Sto solo cercando di usare le mie capacità per contribuire alla causa.

Se lo facessi di nuovo nel 2028, in che misura ripeterai ancora quello che hai fatto qui?

Weiss:Il cambiamento più grande se lo facessimo di nuovo nel 2028 sarebbe: “Qual è il modo giusto per condurre una revisione delle azioni del presidente Harris negli ultimi quattro anni?”

Al messaggio!

Weiss (Ride): Naturalmente.

Kirchner Il cambiamento più grande che spero è l’aggiunta della TV Academy [Emmy] Categoria Miglior evento politico dal vivo.

Potrebbe succedere.

Kirchner (Ride) Nessuno lo sa mai.