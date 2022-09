L’Emmy Win di Eminem lo avvicina a EGOT

Eminem Un passo avanti verso il raggiungimento dello status di EGOT dopo aver vinto un Emmy Award per uno speciale di varietà (dal vivo).

Con 15 Grammy Awards e un Academy Award per la canzone originale alle spalle, il cantautore ha bisogno solo di un Tony per ottenere l’elusivo titolo EGOT (assegnato agli artisti che hanno vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony).

Pepsi, NFL e Roc Nation hanno riunito una formazione indimenticabile di artisti Pepsi Energia Il LVI Halftime Show ha visto la partecipazione del Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Tutti gli artisti sono vincitori insieme al rapper “Lose Yourself”. Anche il produttore esecutivo Sean Carter alias Jay-Z ha vinto un Emmy.

Il Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show è stata la prima volta che questi cinque artisti pluripremiati si sono esibiti insieme sul palco. Complessivamente, gli artisti hanno ricevuto 43 Grammy e tra questi 22 sono gli album numero 1 della Billboard 200.

Anche se nessuno degli artisti vincitori dell’Emmy avrebbe accettato il premio, Adam Blackstone, che ha anche vinto l’eccezionale direzione musicale, ha detto che la sua più grande sfida è stata: “Ognuno di questi cinque artisti avrebbe potuto facilmente conquistare i loro titoli, ma ho avuto il compito di assicurarmi che tutti si divertono e questo per me non volevo lasciare che lo spettatore desiderasse qualcosa di più o perdesse i suoi momenti preferiti da ciascuno dei suoi artisti preferiti”.

Blackstone ha aggiunto: “Sono stato orgoglioso di crescere da 90 a 100 secondi a persona, e si è combinato per essere quello che ora è lo spettacolo semifinale vincitore dell’Emmy Award”.

Solo 17 persone sono riuscite a raggiungere lo stato EGOT. Il gruppo comprende Audrey Hepburn, Rita Moreno, Mel Brooks, Whoopi Goldberg e Andrew Lloyd Webber.

Gli ultimi sviluppi, Jennifer Hudson si unisce a EGOT A giugno, dopo aver vinto un Tony Award per il miglior musical come produttore di “A Strange Loop”. John Legend è un altro vincitore di recente.