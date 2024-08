Le “rughe” della Via Lattea rivelano una sorprendente recente collisione, scioccando gli astrofisici

Una nuova ricerca suggerisce che l’ultima grande collisione avvenuta nella nostra galassia è avvenuta miliardi di anni più tardi di quanto si pensasse in precedenza.

Utilizzando i dati della navicella spaziale Gaia, i ricercatori hanno scoperto che… via LatteaL’ultima grande collisione galattica è avvenuta meno di tre miliardi di anni fa, non da otto a undici miliardi di anni fa come si pensava in precedenza.

Heidi Jo Newberg, professoressa di astronomia al Rensselaer Polytechnic Institute, Tom Donlon, visiting fellow al Rensselaer e ricercatore post-dottorato all’Università dell’Alabama, e il loro team hanno recentemente pubblicato una ricerca che rivela una scoperta scioccante sulla storia del nostro universo: The L’ultima grande collisione della Via Lattea si è verificata dopo… Miliardi di anni dopo quanto si pensava.

Questa scoperta è stata resa possibile da Agenzia spaziale europeaLa navicella spaziale Gaia della NASA sta mappando più di un miliardo di stelle in tutta la Via Lattea e oltre, monitorandone il movimento, la luminosità, la temperatura e la composizione. Newberg, un rinomato astrofisico ed esperto della Via Lattea, e Donlon si sono concentrati sulle cosiddette “rughe” nella nostra galassia, che si formano quando altre galassie entrano in collisione con la Via Lattea.

“Diventiamo più rugosi man mano che invecchiamo, ma il nostro lavoro rivela che è vero il contrario per la Via Lattea”, ha detto Donlon, autore principale del nuovo studio del Progetto Gaia, che è servito come sua tesi di dottorato alla Rensselaer University una sorta di figura cosmica di Benjamin Button, che diventa meno rugosa nel tempo. “Osservando come queste rughe si dissipano nel tempo, possiamo tracciare quando la Via Lattea ha vissuto il suo ultimo grande evento – e si scopre che ciò è accaduto miliardi di anni dopo di quanto pensassimo”.

Orario ungherese rivisto

Confrontando le loro osservazioni delle rughe con le simulazioni cosmologiche, il team è stato in grado di determinare che la nostra ultima grande collisione con un’altra galassia non è avvenuta effettivamente tra otto e undici miliardi di anni fa, come si pensava in precedenza.

“Affinché le rughe delle stelle siano così pronunciate come appaiono nei dati di Gaia, devono essersi unite a noi almeno tre miliardi di anni fa – almeno cinque miliardi di anni dopo quanto si pensasse in precedenza”, ha detto Newberg, supervisore della tesi di Donlon alla Rensselaer. “Nuove rughe stellari si formano ogni volta che le stelle oscillano avanti e indietro nel centro della Via Lattea. Se si fossero unite a noi otto miliardi di anni fa, ci sarebbero così tante rughe una accanto all’altra che non le vedremmo più come caratteristiche separate.”

Implicazioni dei nuovi risultati

Si ritiene che la collisione abbia portato alla nascita di un gran numero di stelle con orbite insolite. In precedenza, gli scienziati avevano stimato che la datazione fosse compresa tra otto e 11 miliardi di anni fa, in una collisione chiamata fusione Gaia-Sausage-Enceladus. Ma le scoperte di Newberg e Donlon suggeriscono che le stelle potrebbero essere state prodotte dalla fusione radiale della Vergine, che entrò in collisione con il centro della Via Lattea meno di tre miliardi di anni fa.

“Gaia è una missione estremamente produttiva che sta cambiando la nostra visione dell’universo”, afferma il dottor Timo Prosti, scienziato del progetto Gaia presso l’ESA. “Risultati come questo sono resi possibili dallo straordinario lavoro di squadra e dalla collaborazione tra un gran numero di scienziati e ingegneri in tutta Europa e oltre”.

“Attraverso questo studio, i dottori Newberg e Donlon hanno fatto una scoperta sorprendente sulla storia della Via Lattea”, ha affermato il dottor Curt Brenneman, preside della School of Science. “I dati di Gaia offrono opportunità senza precedenti per comprendere meglio il nostro universo Sono entusiasta che i ricercatori Rensselaer siano stati in grado di sfruttare la potenza di “Questi nuovi dati sono incredibilmente dettagliati”.

Newberg e Donlon sono stati affiancati nella ricerca dal Dr. Robyn Sanderson, MD Università della Pennsylvania Istituto del ferro da stiro; la Dott.ssa Emily Bhrigu, il Dott. Arpit Arora e il Dott. Nund Panthanbaisal dell’Università della Pennsylvania; e il dottor Danny Horta del Flatiron Institute e dell’Astrophysical Research Institute.