I futures sulle azioni salgono prima del rapporto sull’occupazione di ottobre

Venerdì i futures azionari sono aumentati mentre gli investitori hanno guardato al rapporto sull’occupazione di ottobre per trovare indizi sul ritmo dei futuri aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

I futures Dow Jones Industrial Average hanno guadagnato 221 punti, ovvero lo 0,7%. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,9%, mentre i futures relativi al Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,9%.

Il Rapporto sui libri paga non agricoli di ottobre Venerdì fornirà agli investitori ulteriori indizi sullo stato dell’economia e su quanto lavoro attende la banca centrale per ridurre l’inflazione. Gli economisti intervistati dal Dow Jones prevedono che il mese scorso siano stati aggiunti 205.000 posti di lavoro e si aspettano che il tasso di disoccupazione si stabilizzi al 3,5%.

“Stanno cercando di schiacciare la domanda, rendendo fondamentale il lavoro di domani, perché se ottieni un buon lavoro conta in termini di cose che non si sono deteriorate sul fronte del lavoro, questo rende un lavoro davvero difficile per te. [the central bank] È molto di più, Jay Adami dello Special Advisers Group ha detto giovedì su “Fast Money” della CNBC.

Il rapporto sul lavoro di venerdì arriverà dopo un’altra sessione accomodante a Wall Street.

Giovedì, il Dow Jones ha perso circa lo 0,5%, mentre l’S&P 500 è sceso dell’1%. Nel frattempo, il Nasdaq è sceso dell’1,7%. Gli investitori hanno valutato il recente aumento del tasso di interesse di 0,75 punti percentuali della Federal Reserve, nonché un commento del presidente Jerome Powell che suggerisce che il pivot potrebbe essere lontano da ciò che i trader si aspettavano.

Tutte le principali medie stanno per chiudere la settimana in perdita. Alla chiusura di giovedì, il Dow è in calo del 2,62% e dovrebbe terminare quattro settimane di guadagni. L’S&P e il Nasdaq sono rispettivamente in calo del 4,64% e del 6,84%, sulla buona strada per interrompere la loro serie di vittorie consecutive di due settimane. Anche lo specialista tecnologico Nasdaq è sulla buona strada per la sua peggiore performance settimanale da gennaio 2022.

Continua la stagione degli utili aziendali, con la società di mobile payment blocco stradale Aumento del 13% dopo aver superato le aspettative. Carvana La partecipazione è diminuita in quanto ha registrato una perdita maggiore del previsto. Gli investitori stanno anche anticipando il rapporto sul terzo trimestre di AMC Networks prima del campanello di venerdì.