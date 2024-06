I giocatori sono pronti a perdere Klay Thompson in libera agenzia: fonti

I Golden State Warriors si stanno preparando a perdere il quattro volte campione NBA Klay Thompson per free agency, una separazione tra una dinastia leggendaria e uno dei suoi giocatori storici, hanno detto fonti della lega. Atletico.

Thompson e i Warriors non hanno avuto contatti da quando l’attuale periodo di negoziazione dei free agent è iniziato quasi due settimane fa, e non è stata fatta alcuna offerta, hanno detto fonti della squadra e della lega. I Warriors, dopo altri affari, volevano tornare indietro e negoziare con Thompson. Ma non ci si aspetta che aspetti come una priorità secondaria nel loro programma estivo, e la sua squadra ritiene che l’interesse dei Warriors per una riunione sia sgradevole. La cinque volte guardia All-Star è determinata a trovare una nuova casa per la sua 14a stagione NBA e oltre, con entrambe le parti che credono che la loro corsa di 13 anni sia finita, hanno detto fonti della lega.

Secondo fonti della lega, i Los Angeles Lakers, LA Clippers e Dallas Mavericks dovrebbero essere forti contendenti per Thompson. Si prevede che anche diverse squadre con spazio sul tetto salariale siano interessate a Thompson. Con il calo salariale di Tim Hardaway Jr., i Mavericks hanno già creato abbastanza spazio sul mercato per offrire un livello medio previsto di 12,9 milioni di dollari. I Lakers hanno la capacità di far sì che ciò accada a seconda del prossimo contratto di LeBron James e di altri affari.

La prevista partenza di Thompson e la possibile partenza del contratto non garantito da 30 milioni di dollari di Chris Paul lasciano il Golden State sul mercato per la prima volta in quasi un decennio come squadra con rinuncia intermedia a pieno titolo non contribuente, che costerà 73,2 milioni di dollari, hanno detto fonti della lega. milioni dai suoi libri contabili.

I Warriors sono disposti a partecipare ad un sign-and-trade con Thompson per aumentare il suo potenziale di guadagno, hanno detto le fonti.

Data la profonda storia tra i Warriors e Thompson, la separazione è stata uno shock per tutta la lega, ma quando i colloqui per l’estensione di Thompson si sono bloccati, il suo ruolo è cambiato e le sconfitte della squadra nei playoff hanno avuto una tendenza in questa direzione per due stagioni. I Warriors hanno scelto (Moses Moody, Brandin Potziemski) ed esteso (Jordan Poole) potenziali sostituti sotto di lui, e non ha mai sentito l’amore del management per il suo solido posto nei piani della franchigia, hanno detto fonti della lega.

E questo è continuato anche quest’estate. I Warriors hanno mantenuto il desiderio esterno di mantenere Thompson come parte del centro, ma hanno chiarito che deve arrivare al giusto prezzo, nel ruolo giusto, e deve aspettare il momento giusto.

In una disperata ricerca per migliorare il talento del cast di supporto disfunzionale attorno a Stephen Curry, hanno trascorso le ultime due settimane esplorando attivamente il mercato degli scambi, inclusa la ricerca da parte della squadra del futuro agente libero Paul George. So che adesso è morto.

Thompson sentiva un vento freddo soffiare dall’unica franchigia che avesse mai conosciuto, effettuando il trasferimento e controllando la comunicazione e pianificando un futuro NBA al di fuori della Bay Area.

(Foto: Sean M. Hafey / Getty Images)