Si prevede che l’uragano Beryl diventerà una grande tempesta “pericolosa” mentre si avvicina ai Caraibi

berilloil primo uragano della stagione atlantica del 2024, si sta rapidamente intensificando mentre si dirige verso le Barbados e le Isole Sopravento, promettendo venti dannosi da uragano e tempeste pericolose per la vita.

Il National Hurricane Center afferma che Beryl dovrebbe diventare un “grande uragano pericoloso” quando raggiungerà le Isole Sopravento domenica o lunedì notte. La data anticipata del primo uragano in questa stagione è insolita, dato che la data media del primo uragano è l’11 agosto.

L’uragano Beryl si trova a circa 530 miglia a est-sud-est delle Barbados, spostandosi verso ovest a 20 mph, ha detto l’Hurricane Center nel suo aggiornamento delle 2:00 ET. Si prevedono venti potenzialmente letali e mareggiate a partire da domenica notte.

“Si prevedono danni devastanti dovuti al vento mentre la barriera oculare di Beryl si sposta attraverso parti delle Isole Sopravento”. NHC Egli ha detto. “Le tempeste potenzialmente letali innalzeranno i livelli dell’acqua fino a 5-7 piedi sopra i normali livelli di marea nelle aree di flusso terrestre vicino al punto in cui Beryl approda nelle aree di allerta e osservazione degli uragani”.

L’uragano sta rapidamente guadagnando forza, con la velocità del vento che aumenta da 35 miglia all’ora a 75 miglia all’ora in meno di 24 ore. L’intensificazione rapida è definita come un aumento dei venti di 35 mph o più in un periodo di 24 ore. I venti massimi sostenuti a Beryl sono ora intorno a 90 mph con raffiche più forti, secondo un aggiornamento delle 2:00 ET dal centro degli uragani.

“Ci aspettiamo una rapida intensificazione e ci aspettiamo che Beryl diventi un grande uragano prima che raggiunga luoghi come Barbados e le Isole Sopravento e che continui ad essere un forte uragano mentre si sposta nei Caraibi orientali e centrali mentre ci spostiamo nelle prime parti del prossimo anno. “, ha detto sabato Mike Brennan, direttore del National Hurricane Center dell’agenzia, Frederica Whitfield per la CNN.

Un grande uragano è classificato come categoria 3 o superiore con il potenziale di causare “significative perdite di vite umane e danni”.

Brennan ha affermato che i residenti nei luoghi in cui è stato emesso l’allarme tornado dovrebbero essere preparati all’impatto delle grandi tempeste. Beryl comporta il rischio di forti piogge, venti dannosi con forza di uragano, mareggiate e onde pericolose. Secondo il centro, una pioggia totale compresa tra 3 e 6 pollici potrebbe portare ad inondazioni localizzate in tutte le Isole Windward domenica notte e lunedì.

Gli avvisi di tornado sono Valido per BarbadosSanta Lucia, Saint Vincent e Grenadine e Grenada. Sono stati emessi avvisi di tempesta tropicale per Martinica e Tobago, mentre è in vigore un’allerta tempesta tropicale per Dominica.

“Gli interessi nella regione dei Caraibi centrali e occidentali dovrebbero monitorare i progressi di questo sistema”, ha avvertito sabato il Centro nazionale per la salute.

Stormboat della CNN Vista satellitare di Beryl alle 21:00 ET di sabato.

Secondo Brennan, la rapida intensificazione di Beryl è molto insolita all’inizio della stagione degli uragani. È raro che si formino sistemi tropicali nel medio Atlantico orientale delle Piccole Antille a giugno, soprattutto sistemi forti, poiché ciò si è verificato solo in poche aree. Secondo i registri della National Oceanic and Atmospheric Administration.

L’Atlantico centrale e orientale diventa tipicamente più attivo in agosto, in parte perché le temperature dell’oceano hanno abbastanza tempo per riscaldarsi e nutrire i sistemi in via di sviluppo.

Tuttavia, quest’anno il bacino atlantico ha visto temperature dell’acqua più alte del normale e una diminuzione del wind shear a causa della transizione dalla stagione di El Niño a quella di La Niña, entrambi fattori che alimentano lo sviluppo tropicale.

“Beryl ha trovato un ambiente con acque oceaniche molto calde per questo periodo dell’anno”, ha detto Brennan.

Secondo Brennan, le acque più calde nel bacino atlantico hanno dato alle tempeste tropicali e agli uragani l’opportunità di svilupparsi a un ritmo più rapido in una località più orientale, consentendo alle tempeste di diventare più potenti e quindi più distruttive all’inizio della stagione degli uragani, che va da giugno. 1 fino al 30 novembre.

“Questa è l’acqua dell’oceano che normalmente si vede in agosto o settembre, ma ora la vediamo a fine giugno”, ha detto Brennan. “In un certo senso apre alla formazione più profondità dell’Atlantico tropicale prima di arrivare a quello che sarebbe il tradizionale picco della stagione degli uragani”.

Le isole dei Caraibi esortano i cittadini a prepararsi prima dell’uragano



Le autorità stanno esortando i residenti ad adottare misure precauzionali, poiché diversi paesi dei Caraibi sono sotto sorveglianza e allerta per gli uragani mentre l’uragano Beryl si avvicina e acquisisce forza.

Funzionari delle Barbados affermano che l’isola dovrebbe risentire dell’impatto della tempesta domenica sera presto. Il Servizio Meteorologico prevede raffiche di vento, 3-6 pollici di pioggia, condizioni del mare “pericolose” e forti temporali che potrebbero portare a interruzioni di corrente.

Il ministro dell’Interno e dell’Informazione Wilfred Abrahams ha dichiarato in una nota: “Tutti i nostri preparativi regolari per affrontare l’uragano sono in pieno svolgimento”. “Abbiamo meno di 48 ore prima di aspettarci di vedere gli effetti di questo sistema sulle Barbados. Per favore, usate il vostro tempo con molta saggezza.

Chandan Khanna/AFP/Getty Images Un edificio chiuso sabato a Bridgetown, Barbados.

A Saint Vincent e Grenadine, il primo ministro Ralph Gonsalves ha avvertito che la tempesta potrebbe colpire le isole entro lunedì mattina come uragano di categoria 2. Il servizio meteorologico prevede forti venti da 74 a 110 mph o più e precipitazioni da 4 a 6 pollici.

“Kingstown sarà allagata una volta che questo uragano sarà in arrivo”, ha detto Gonsalves della capitale. “Normalmente, una pioggia sostenuta di due pollici – in un periodo di tempo relativamente breve – inonderebbe la città. Quattro pollici inonderebbero senza dubbio la città.”

A Santa Lucia, il governo ha avvertito che la tempesta potrebbe portare nella regione “forti piogge, temporali e raffiche di vento”. Il primo ministro Philippe J. Pierre ha consigliato ai residenti di fare i preparativi necessari e di rivedere i piani di emergenza delle loro famiglie.

A Grenada, la National Disaster Management Agency sta inoltre esortando i residenti a prepararsi procurandosi kit di approvvigionamento in caso di calamità, tagliando alberi e rami sporgenti, sgombrando i canali di scolo e sapendo dove si trovano i loro rifugi di emergenza.

Chandan Khanna/AFP/Getty Images Sabato le auto si fermano in una stazione di servizio a Bridgetown, nelle Barbados, mentre l’uragano Beryl si avvicina.

Secondo i ricercatori, i sistemi che si formano all’inizio dell’estate in questa parte dell’Atlantico sono il segno di una stagione iperattiva degli uragani a venire. Cerca da Normalmente, le temperature dell’oceano non sono abbastanza calde nei mesi di giugno e luglio per favorire la prosperità dei sistemi tropicali.

Servizio meteorologico nazionale I meteorologi prevedono Si prevede che questa stagione vedrà tra le 17 e le 25 tempeste nominate, di cui da otto a 13 diventeranno uragani, inclusi da quattro a sette uragani maggiori.

“Questo è ben al di sopra della media”, ha osservato Brennan.

Il servizio meteorologico afferma che ciò è dovuto a “una combinazione di fattori, tra cui temperature calde dell’Atlantico quasi record, condizioni di La Niña nel Pacifico in via di sviluppo, alisei atlantici più bassi e minore wind shear, che tendono tutti a favorire la formazione di tempeste tropicali”.