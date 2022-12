I Philadelphia Eagles guidano la NFL con 8 selezioni per i nuovi giochi del Pro Bowl

I Philadelphia Eagles hanno il miglior record della NFL con 13-1. Ora guidano la NFL negli inviti alle partite del Pro Bowl.

Otto giocatori degli Eagles — quarterback Jalen sta soffrendoRicevitore ampio AJ BrownGuardalinee offensivo Landon Dickerson, Lane Johnson E Jason Kelcebordo Hassan Reddickcorro indietro Miles Sanders E l’angolo Dario Uccidi – tutti hanno fatto parte del team NFC mercoledì.

Altre cinque squadre stanno inviando almeno cinque giocatori. Sono stati invitati sette membri dei Dallas Cowboys e dei Kansas City Chiefs. I Baltimore Ravens e i San Francisco 49ers sono rappresentati da sei giocatori ciascuno, mentre i Minnesota Vikings hanno cinque giocatori.

2 è correlato

Le uniche squadre senza una selezione Pro Bowl sono i Jacksonville Jaguars e i Chicago Bears.

Le squadre del Pro Bowl sono determinate combinando i voti di tre gruppi: tifosi, giocatori e allenatori. Il quarterback dei Miami Dolphins Tua Tagovailoa Ha ricevuto il maggior numero di voti dai fan, seguito dal ricevitore Dolphins Collina di DyrekIl quarterback dei capi Patrick MahomesRicevitore vichinghi Justin Jefferson e capi tight end Travis Kelce. Tutti e cinque hanno formato le loro squadre.

I team NFC e AFC si incontreranno in eventi settimanali rinominati noti come giochi Pro Bowl. La NFL ha annunciato a settembre che il Pro Bowl non avrebbe più caratterizzato una normale partita di football, optando invece per una serie di eventi che includevano gare di abilità multiple e una partita di flag football.

Il formato precedente al 1951 è stato esaminato attentamente per più di un decennio perché i giocatori sono più riluttanti a sottoporsi al pedaggio fisico che si verifica durante i giochi standard.

La settimana delle partite del Pro Bowl si terrà a Las Vegas, mentre la partita di flag football è prevista per il 5 febbraio. Peyton Manning è stato nominato allenatore dell’AFC e suo fratello Eli Manning l’allenatore della NFC. La Omaha Productions di Peyton Manning sarà coinvolta nella programmazione e nella promozione.

Roster Pro Bowl 2023

(* indica l’antipasto)

AFC

Quarterback: *Patrick MahomesKansas City; Josh Allenbufalo; Joe BurroCincinnati

Estremità strette: *Travis KelceKansas City; Marco AndrewsBaltimora

Ricevitori larghi: *Collina di Dyrek, Miami; *Stefano Dixbufalo; Davante AdamsLas Vegas; Jammer ChaseCincinnati

Contrasti: *Laremy TunsilHuston; Armata TerrestreMiami; Orlando Brown jr., Kansas City

Guardie ✔: *Gioele Bitonio, Cleveland; *Quenton NelsonIndianapoli; Joe TonnoKansas City

Centri: *Credo HumphreyKansas City; Mitch MorseBufalo

Running Back: *Nick SupCleveland; Josh JacobsLas Vegas; Derrick HenryTennessee

Torna al completo: *Patrizio RickardBaltimora

Bordi difensivi: *Miles Garrett, Cleveland; *Max CrobyLas Vegas; Trey HendricksonCincinnati

Guardalinee interno: *Chris Jones, la città di Kanas; *Quinn WilliamsNew York; Jeffrey SimmonsTennessee

Linebacker esterni: *Matt Juden, Nuova Inghilterra; *Khalil MakCaricabatterie LA; DJ WattPittsburgh

Difensori interni/centrali: *Roquan SmithBaltimora; CJ MosleyJet di New York

Cornerback: *Chas Gardner, getti di New York; *Pat Sardina IIDenver; Marlon HumphreyBaltimora; Xavion HowardMiami

Sicurezza gratuita: *Minka FitzpatrickPittsburgh

Forte sicurezza: *Derwin James jr., LA Caricabatterie; Giordano BoyerBufalo

Placekicker: Justin TuckerBaltimora

dentice lungo: Morgan CoxTennessee

Scommettitore: Tommy TownsendKansas City

Specialista di ritorno: Devin DuvarnayBaltimora.

Comitato speciale: Justin HardyJet di New York

NFC

Quarterback: *Jalen sta soffrendoFiladelfia; Geno SmithSeattle; Kirk cuginiMinnesota

Estremità strette: *Giorgio KittleSan Francisco; DJ HawkensonMinnesota

Ricevitori larghi: *Justin Jefferson, Minnesota; *AJ BrownFiladelfia; CeeDee AgnelloDallas; Terry McLaurinWashington

Contrasti: *Trento Williams, San Francisco; *Lane JohnsonFiladelfia; Tristan WirfBaia di Tampa

Guardie ✔: *Zack Martin, Dallas; *Landon DickersonFiladelfia; Chris LindstromAtlanta

Centri: *Jason KelceFiladelfia; Frank RagnowDetroit

Running Back: *Saquon Barkleygiganti di New York; Tony PollarDallas; Miles SandersFiladelfia

Torna al completo: *Kyle JussickSan Francisco

Bordi difensivi: *Nicola Bosa, San Francisco; *Brian BurnsCarolina; DeMarco LorenzoDallas

Guardalinee interno: *Aaron Donald, LA Rams; *Jonathan AllenWashington; Destro LorenzoNew York

Linebacker esterni: *Mica Parsons, Dallas; *Zatario SmithMinnesota; Hassan ReddickFiladelfia

Difensori interni/centrali: *Federico WarnerSan Francisco; Demario DavisNuova Orleans

Cornerback: *Dario Uccidi, Filadelfia; *Trevon DixDallas; Tariq LanaSeattle; Jair AlexanderBaia Verde

Sicurezza gratuita: *Quandre DixSeattle

Forte sicurezza: *Buddha BakerArizona; Talanoa HufangaSan Francisco

Placekicker: Jason MyersSeattle

Dentice lungo: Andrea DipolaMinnesota

Scommettitore: Modo di vestireWashington

Specialista di ritorno: Ka Vontae TurpinDallas

Comitato speciale: Jeremy ReevesWashington