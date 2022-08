I segreti delle stelle che mangiano i loro pianeti

Diventa ancora più strano: alcuni pianeti giganti che rilasciano scintille che uccidono le stelle possono anche creare nuovi mondi in esistenza mentre vengono amplificati in una fornace stellare. “Puoi avere un pianeta che inghiotte, e poi espelle del materiale, e quel materiale può formare un disco attorno alla stella formando un nuovo pianeta”, ha detto Yarza, descrivendo il nuovo pianeta come “risorgendo dalle ceneri”. Ha aggiunto: “Hai un pianeta che viene distrutto, ma fa abbastanza nella stella che ne esce un nuovo pianeta”.

Altre osservazioni stravaganti includono una versione stellare dell’adagio “sei quello che mangi”: le stelle diventano ricche di elementi planetari come il litio, consentendo agli astronomi di identificare le stelle cannibali dalle impronte chimiche impresse nella loro luce.

ha detto Melinda Soares Furtado, una borsista post-dottorato della NASA presso l’Università del Wisconsin-Madison e coautrice di un libro di studio. “Ma le firme che rimangono possono essere osservate per molto più tempo, anche miliardi di anni”.

I sistemi a due stelle, noti come diodi, sono ambienti ideali per cercare prove di ingestione improvvisa. Le stelle doppie di solito nascono insieme dalla stessa nuvola di gas e polvere, il che le rende chimicamente identiche. Ma circa dal 25% al ​​30% delle stelle simili al sole nelle binarie hanno segnali anomali che sono “una fonte di tensione tra teoria e osservazioni”, Secondo uno studio del 2021 Pubblicato in Astronomia della natura.

Lorenzo Spina, astrofisico dell’Osservatorio Astronomico di Padova in Italia e autore di quello studio, ritiene che queste differenze chimiche potrebbero rivelare i resti di mondi disincarnati. Sebbene non sia chiaro con quale frequenza i pianeti sperimentino questa apocalisse – una rotta di collisione con una stella – potrebbe essere un fattore importante nella valutazione della potenziale abitabilità di altri sistemi.

“Non vogliamo questa situazione quando stiamo cercando un sistema planetario che possa ospitare la vita”, ha detto il dottor Spina. “Vogliamo trovare stelle che ospitino sistemi planetari “noiosi”, diciamo, come il nostro sistema planetario, che sappiamo non è cambiato molto in passato”.