Il capo dello Spazio europeo “non vede” un ritorno alla cooperazione con la Russia

Sei mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, le ripercussioni di questa guerra sull’industria spaziale europea sono state profonde. In particolare, l’Europa ha interrotto tutti i contatti con l’industria di lancio russa e ha annullato una missione congiunta per posizionare un rover europeo su Marte con l’aiuto di un razzo russo e di un lander russo.

Il processo per districare i profondi legami tra il programma spaziale europeo e l’industria spaziale russa è caduto in gran parte sulle spalle di un ricercatore spaziale austriaco di nome Josef Schbacher, che era stato direttore generale dell’Agenzia spaziale europea per meno di un anno quando hanno iniziato i carri armati russi rotolare in Ucraina.

Come la maggior parte degli europei, era sbalordito da ciò che vide. “Guarda cosa sta succedendo sul terreno”, ha detto in un’intervista ad Ars. “Sono davvero disgustato dall’invasione dell’Ucraina. Lo vediamo ogni giorno. Quello che sta accadendo lì non corrisponde ai nostri valori europei e non possiamo lavorare con un partner che calpesta completamente questi valori”.

Subito dopo l’invasione russa, le relazioni tra i due programmi spaziali crollarono. I lavoratori russi del principale spazioporto europeo nella Guyana francese lasciano il lavoro e tornano a casa. Annullato il lancio dei satelliti OneWeb su un razzo russo, mediato dall’Agenzia spaziale europea. Questi 36 satelliti sono ancora bloccati in Kazakistan, recentemente acquisito da OneWeb Cancella $ 229 milioni.

Prima della guerra, l’Europa faceva affidamento sul missile russo Soyuz per le sue esigenze di portata media: carichi utili più grandi del Vega potevano ospitare ma non abbastanza grandi per resistere al più costoso missile Ariane 5. Questa partnership doveva continuare anche se l’Europa introduceva in servizio una nuova generazione di missili, Vega-C e Ariane 6. Ma non più.

“Non riesco a vedere una ricostruzione della cooperazione che abbiamo avuto in passato”, ha detto Asbacher. “Sto parlando qui a nome dei miei Stati membri. Hanno tutti più o meno la stessa opinione. Questo è davvero qualcosa in cui il comportamento dell’Agenzia spaziale europea rifletterà la situazione geopolitica degli Stati membri a questo punto. Penso che sia molto importante. Rete.”

Ma questa divisione ha lasciato all’Europa una sfida a breve termine. Aveva pianificato di lanciare cinque Soyuz nel 2022 e nel 2023 per portare in orbita i carichi utili europei. Dal momento che il nuovo razzo Ariane 6 non sarà pronto per entrare in servizio almeno fino al prossimo anno, Aschbacher ha dovuto cercare alternative, incluso il concorrente di lancio commerciale del continente, SpaceX con sede negli Stati Uniti.

“Devi vederlo da un punto di vista molto poco sentimentale e commerciale”, ha detto. “Avevamo cinque lanci previsti su Soyuz e sono stati cancellati. In questo momento, sono in contatto con diversi operatori. SpaceX è uno di questi, ma anche Giappone e India, e fondamentalmente vogliamo vedere se i nostri satelliti possono essere lanciati sui loro razzi. A volte c’è molta emozione in questo. Questa per me è una decisione di gestione molto pratica. Non c’è un’offerta finanziaria sul tavolo. Abbiamo solo tecnicamente scoperto se ciò è possibile, ma l’esercizio è ancora in corso.”

Ironia della sorte, è stato il lavoro della NASA a promuovere una più profonda cooperazione tra l’Agenzia spaziale europea e la Russia. Nel 2012, per aiutare a pagare per aggirare il James Webb Space Telescope, la NASA ha annullato la sua partecipazione alla missione ExoMars che cercava di far atterrare per la prima volta un veicolo spaziale europeo su Marte. Sulla scia di questa decisione, l’Europa si è rivolta alla Russia, che è diventata un partner a pieno titolo nella fornitura del missile Proton e del modulo di atterraggio.

Ora, un decennio dopo, l’Agenzia spaziale europea e l’Agenzia spaziale statunitense stanno discutendo di nuovo di lavorare insieme su ExoMars. Dato il clima politico odierno, la NASA era più che disposta ad aiutare a portare il rover europeo, di nome Rosalind Franklin, sulla superficie di Marte in sicurezza.

Aschbacher era in Florida all’inizio di questo mese per lanciare Artemis I. Nonostante le tensioni con la Russia, è stato ottimista sul futuro e sulla partnership dell’Europa con la NASA, che sembra più forte che mai. Nell’ambito del programma Artemis della NASA, l’Europa sta costruendo un modulo di servizio per la navicella spaziale Orion, fondamentale per fornire potenza e propulsione alla capsula in cui risiedono gli astronauti. Questa partnership probabilmente si estenderà alla superficie lunare e dovrebbe vedere gli astronauti europei atterrare sulla luna alla fine di questo decennio.

“È importante essere una componente fondamentale di questa missione”, ha affermato Asbacher. “L’unità di servizio europea è sul percorso critico e senza di essa non è possibile portare gli astronauti sulla luna e tornare indietro. Questo è enorme. Durante l’Apollo c’erano solo gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. L’Europa guardava da entrambi lati, ovviamente da affascinare, ma non direttamente coinvolti Oggi è una storia storica per l’America, certo, ma è ancora più storica per l’Europa perché ne facciamo parte”.