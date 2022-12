Queste immagini deprimenti mostrano ciò che non vediamo nel cielo notturno: ScienceAlert

Se dovessi guardare il cielo notturno, potrebbe variare da un bagliore polveroso a una distesa nera granulosa con migliaia di stelle scintillanti, a seconda di dove ti trovi.

in una notte limpida, Stime Qualche migliaio di stelle si possono vedere ad occhio nudo, ma il bagliore dell’inquinamento luminoso cittadino e le luci dei piccoli paesi ci impediscono di vedere l’universo in tutto il suo splendore.

Per descrivere la quantità di inquinamento luminoso in un dato luogo, gli astronomi usano la scala Portel, che classifica la visibilità dal livello I al IX. È stato descritto per la prima volta da John Portel in un numero del 2001 di Cielo e telescopioE il Giornale di astronomia.

Ogni livello classifica il cielo notturno in base alle loro visioni cosmiche. Puoi trovare il livello della scala Bortle del cielo notturno utilizzando lo strumento mappa interattiva all’indirizzo lightpollutionmap.info.

Queste foto mostrano quante stelle puoi vedere in un cielo veramente scuro, al di fuori di città, periferie e altre fonti di luce umana:

Cosa si può vedere: la lunaI pianeti più vicini e una manciata delle stelle più luminose

Dove trovarlo negli Stati Uniti: New York City, Las Vegas, Los Angeles

Un cielo con un inquinamento luminoso molto intenso, che si trova soprattutto nelle grandi città, si illumina di arancione. Anche se potrebbe non essere dannoso come altri tipi di inquinamento, l’inquinamento luminoso può influire sulla salute umana.

Numerosi studi hanno indicato che può verificarsi l’esposizione alla luce durante la notte Interruzione dell’orologio biologico del corpoQuello associati a complicazioni di saluteCompreso obesitàE il depressionee disturbi del sonno.

Cosa si può vedere: Le torri possono essere leggermente visibili

Dove trovarlo negli Stati Uniti: Boston, Massachusetts; Austin, Texas; Indianapolis, Indiana

Al livello otto, il cielo può essere così luminoso a causa dell’inquinamento luminoso che puoi leggerlo. Ad occhio nudo, la maggior parte delle stelle e persino delle costellazioni sarebbero invisibili.

Cosa si può vedere: Ammasso stellare M44 E il Galassia di Andromeda Completamente indistinto e la Via Lattea completamente o quasi invisibile

Dove trovarlo negli Stati Uniti: Seattle, Washington; Savana, Georgia; Salt Lake City, Utah

L’inquinamento luminoso in queste regioni fa apparire l’intero cielo di un grigio chiaro e la Via Lattea è effettivamente invisibile.

un Studio 2016 È stato stimato che anche nella notte più limpida un terzo dell’umanità non riesce a vedere via Lattea.

Cosa si può vedere: La Galassia di Andromeda appare debole

Dove trovarlo negli Stati Uniti: Albuquerque, Nuovo Messico; Lincoln, Nebraska; Bloomington, Indiana

Al sesto livello, le nuvole appaiono piuttosto luminose e il cielo si illumina di un bianco grigiastro. L’inquinamento luminoso in queste condizioni è molto luminoso.

Cosa si può vedere: La Via Lattea può apparire debole

Dove trovarlo negli Stati Uniti: Burlington, Vermont; Santa Fe, Nuovo Messico; Grand Junction, Colorado

La maggior parte di noi trascorre la vita a questa scala Bortle o superiore, secondo The Telescope Shop OPT Telescopi.

Al livello cinque, l’inquinamento luminoso sarà visibile nella maggior parte, se non in tutte, le direzioni. Le nuvole sono più luminose del cielo stesso e la Via Lattea è più fioca.

Cosa si può vedere: Via Lattea, f Galassia Triangolare

Dove trovarlo negli Stati Uniti: Twin Falls, Idaho; Flagstaff, Arizona; Riserva indiana di Wind River, Wyoming

L’inquinamento luminoso è visibile in molte direzioni. Sotto questi cieli, lo sfondo del cielo inizia ad apparire grigio invece che nero.

Cosa si può vedere: Galassia della Via Lattea, densi ammassi di stelle come m 4E il m 5E il M15E il M22

Dove trovarlo negli Stati Uniti: Parco nazionale di Yosemite, California; Parco nazionale delle Everglades, Florida; Parco Nazionale delle Grandi Montagne Fumose, Tennessee

Puoi vedere la Via Lattea, ma i dettagli fini sono spariti. Alcune nuvole si illuminano verso le fonti di luce, ma le nuvole superiori rimangono scure.

Cosa si può vedere: via Lattea Nubi di Magellano

Dove trovarlo negli Stati Uniti: Cherry Springs State Park, Pennsylvania; Adirondack Park, New York; Parco nazionale di Joshua Tree, California

La Via Lattea è altamente visibile ad occhio nudo. bagliore del cieloLa foschia leggera da sorgenti luminose sparse sulla Terra può essere debolmente visibile lungo l’orizzonte.

Cosa si può vedere: Galassia della Via Lattea, Galassia di Andromeda e Nebulosa di Orione

Dove trovarlo negli Stati Uniti: Parco nazionale di Big Bend, Texas; Parco nazionale del Grand Canyon, Arizona; Parco nazionale di Denali, Alaska

Il cielo di primo livello offre una visione senza ostacoli dell’universo, paragonabile a quella vista da Galileo. Il cielo notturno è pieno di stelle, rendendo difficile l’analisi delle deboli costellazioni. La Via Lattea è così luminosa che è in grado di proiettare ombre.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Affari interessati.

