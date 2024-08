Il DC dei Vikings Brian Flores dice che i commenti di Tua Tagovailoa “non sono favorevoli per me”, “nient’altro che fantastici” per QB

“Per dirla semplicemente, ho detto che quando ti svegli ogni mattina, assorbi ciò che hai fatto, non possiedi ciò che fai e non dovresti”, ha detto Tagovailoa lunedì. Sii qui, questo ragazzo dovrebbe essere qui, non te lo sei guadagnato bene…

“Poi qualcun altro (il nuovo allenatore Mike McDaniel) viene da te e ti dice: ‘Amico, sei perfetto per questo. Sei preciso, sei fantastico, qualunque cosa, sei quello giusto, sei quello giusto”. .’ Come ti senti a sentire l’uno o l’altro?

Flores è salito sul palco martedì affiancato da due guardie vichingheJosh Metellus e Harrison Phillips erano lì per supportare il loro allenatore. Flores ha detto ai giornalisti che il loro sostegno “significa molto” e di aver ricevuto diversi messaggi di testo di sostegno dall’esterno della struttura dei Vikings dopo i commenti di Tagovailoa.

Ma Flores è apparsa schietta e vulnerabile durante la sua sessione mediatica di martedì, ammettendo che il commento di Tagovailoa sulla “persona terribile” l’ha colpita particolarmente duramente.

“Guarda, sono umano”, ha detto Flores. “Quindi, mi ha colpito in un modo che non direi sia stato positivo per me. Ma allo stesso tempo, ho dovuto usarlo e dire: ‘Ehi, come posso crescere da quello, o come posso crescere da sarebbe bello?’ Questo è il punto in cui mi trovo realmente da questo punto di vista.

“Sento che sono io? No. Ma come posso uscire da quella situazione e creare un mondo in cui non dico lo stesso di Brian Flores?”

Quando gli è stato chiesto se vedeva la loro relazione come la vedeva Tagovailoa, Flores ha detto che apportare modifiche è stata una parte importante dell’allenamento. READ L'ordine di vaccinazione del governo di Biden è stato ristabilito per le grandi imprese