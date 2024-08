Gli Stati Uniti richiederanno l’ispezione dei sedili dei piloti sugli aerei 787

WASHINGTON (AP) – Funzionari federali per la sicurezza hanno chiesto ispezioni dei sedili della cabina di pilotaggio sugli aerei Boeing 787 Dreamliner dopo che uno degli aerei è precipitato quando il sedile del capitano si è inclinato in avanti senza preavviso, disinnestando il sistema di pilota automatico dell’aereo.

La Boeing ha inoltre interrotto i voli di prova di una nuova versione del suo aereo di linea 777 dopo aver scoperto una parte strutturale danneggiata tra il motore e il resto dell’aereo. Il nuovo modello non è stato ancora approvato dalle autorità di regolamentazione.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato, in un ordine che sarà pubblicato mercoledì, che richiederà agli operatori degli aerei 787 di ispezionare i due sedili del pilota per individuare coperture mancanti o incrinate che coprono l’interruttore utilizzato per spostare i sedili.

Durante un volo della LATAM Airlines, con sede in Cile, a marzo, il sedile del capitano dell’aereo si è spostato in avanti e ha colpito l’interruttore di disconnessione del sistema di pilota automatico. L’aereo, che stava volando dall’Australia alla Nuova Zelanda, è sceso ad una velocità di circa 400 piedi (120 metri) prima che il copilota riprendesse il controllo, secondo un rapporto preliminare delle autorità cilene. Secondo alcune notizie, decine di passeggeri sarebbero rimasti feriti.

Alcuni giorni dopo l’incidente, la Boeing ha raccomandato alle compagnie aeree di dare un’occhiata ai sedili della cabina di pilotaggio degli aerei 787 per individuare eventuali coperture allentate sugli interruttori e ha spiegato loro come spegnere i sedili elettrici.

La FAA ha dichiarato di aver ricevuto altre quattro segnalazioni da Boeing sullo spostamento dei sedili della cabina di pilotaggio nonostante non vi fosse alcuna intenzione di farlo, inclusa una a giugno.

La Federal Aviation Administration ha affermato che il suo ordine di sicurezza riguarderà 158 aerei registrati negli Stati Uniti.

Separatamente, la FAA ha pubblicato una regola finale che impone alle compagnie aeree di ispezionare i porti attorno ai condotti nei sistemi antighiaccio nei motori 787 per rilevare segni di danni dovuti al calore. L’agenzia ha proposto la norma a febbraio dopo una segnalazione di danni “multipli” alle porte del motore a causa di guarnizioni mancanti o “deteriorate” attorno ai canali.

Boeing ha identificato il problema del doorway nelle newsletter inviate alle compagnie aeree lo scorso anno.

Nel frattempo, Boeing ha subito una battuta d’arresto nei suoi sforzi per ottenere la certificazione FAA per il 777-9, una nuova aggiunta a lungo raggio alla gamma 777. Forse la caratteristica più distintiva dell’aereo sono le sue estremità alari pieghevoli, che permetterebbero al modello di essere più grande in proporzione ai gate aeroportuali destinati ad altri aeromobili 777.

Boeing ha dichiarato martedì che avrebbe messo a terra i voli dopo aver scoperto delle crepe in una parte chiamata collegamento di spinta che aiuta a bilanciare il carico tra i motori e l’aereo in uno dei suoi quattro aerei sperimentali. Il problema è apparso dopo un volo di prova tornato alle Hawaii.

“Durante la manutenzione programmata, abbiamo identificato un componente che non funzionava come previsto”, ha affermato Boeing in una nota. “Il nostro team sta sostituendo la parte e sfruttando le lezioni apprese dal componente e riprenderà i test di volo quando sarà pronto”.

Boeing ha affermato che ci sono quattro collegamenti di spinta su ciascun 777-9, due in ciascun motore per fornire potenza. La società ha affermato che questo componente è nuovo per il 777-9 e non viene utilizzato sui 777 esistenti o su altri aerei.

Boeing, con sede ad Arlington, in Virginia, ha affermato che sta lavorando per tenere informate la FAA e le compagnie aeree sulla questione.

Il problema con il componente è stato segnalato per la prima volta da The Air Current.