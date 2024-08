L’Ucraina conquisterà più territorio a Kursk di quanto la Russia ne avrà in Ucraina nel 2024

Martedì, la leadership militare ucraina ha condiviso i dettagli sull’area del territorio russo che le sue forze controllano dall’invasione della regione di Kursk due settimane fa, che è più grande dell’area che le forze russe hanno conquistato in Ucraina dall’inizio del l’anno, secondo i dati disponibili.

Il comandante in capo dell’esercito ucraino, Alexander Sersky, ha dichiarato martedì che le sue forze attualmente controllano circa 1.263 chilometri quadrati (circa 488 miglia quadrate) del territorio russo a Kursk e 93 insediamenti all’interno di quella regione.

Sersky ha affermato che le forze ucraine sono avanzate tra i 28 e i 35 chilometri (da 17 a 22 miglia) in profondità all’interno di Kursk, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa TASS. Traduzione dei media governativi Dalle sue dichiarazioni ai parlamentari.

Il 6 agosto, l’Ucraina ha lanciato un’incursione a sorpresa nella regione russa di Kursk e, una settimana dopo, Cirsky ha affermato che le sue forze avevano catturato circa 1.000 chilometri quadrati (386 miglia quadrate) e 74 insediamenti. Sebbene l’avanzata di Kiev sia rallentata nella seconda settimana dell’invasione, le sue forze hanno continuato a conquistare territori e insediamenti.



Carri armati russi distrutti giacciono sul ciglio della strada vicino a Sudza, nella regione di Kursk, il 16 agosto. Foto dell’Associated Press





Business Insider non è stato in grado di verificare in modo indipendente gli ultimi numeri riportati da Sirsky. Tuttavia, la sua valutazione suggerisce che i guadagni ucraini derivanti da due settimane di combattimenti a Kursk hanno già superato la quantità totale di territorio che la Russia ha conquistato dall’inizio dell’anno, secondo i guadagni territoriali stimati dagli analisti.

Entro l’11 agosto, le forze russe occupavano circa 109.338 chilometri quadrati in totale del territorio ucraino, secondo Mitch Belcher, analista geospaziale presso l’Institute for the Study of War, che tiene traccia dei movimenti e degli sviluppi sul campo di battaglia.

Questa cifra include 1.175 chilometri quadrati sequestrati dalla Russia nel 2024, ha detto a Business Insider la scorsa settimana.

Martedì, le forze russe hanno occupato circa 109.416 chilometri quadrati in Ucraina, ha detto a Business Insider George Barros, leader del team di intelligence geospaziale e analista russo presso l’Istituto per lo studio della guerra.

Ciò significa che la Russia ha conquistato 78 chilometri quadrati di territorio ucraino nei giorni successivi all’11 agosto, portando la superficie totale conquistata durante l’anno a 1.253 chilometri quadrati. Quest’area è leggermente più piccola di quella che l’Ucraina ha dichiarato di aver sequestrato a Kursk nelle ultime due settimane.



Soldati ucraini guidano un veicolo militare che trasporta prigionieri di guerra russi nel pianale di un camion vicino al confine russo nella regione ucraina di Sumy il 13 agosto. Reuters/Vyacheslav Ratynsky/Foto d’archivio





L’improvvisa invasione ucraina del territorio russo ha colto di sorpresa gli alleati internazionali di Mosca e Kiev, compresi gli Stati Uniti, all’oscuro dell’operazione.

Mosca sta ancora cercando di rispondere all’incursione – il più grande attacco da parte di un nemico straniero sul territorio russo dalla seconda guerra mondiale – due settimane dopo, reindirizzando alcune unità dalle operazioni in Ucraina e dintorni alla regione di Kursk.

Nei giorni scorsi, l’esercito ucraino ha diffuso filmati che mostrano attacchi aerei su una serie di ponti e sui principali centri di controllo russi a Kursk, suggerendo che Kiev stia includendo la potenza aerea in quella che sembra essere un’operazione congiunta di armi all’interno della Russia.

Sersky ha affermato che l’operazione a Kursk mira a creare una “zona di sicurezza” e ad impedire alla Russia di effettuare attacchi contro l’Ucraina dall’interno della regione, secondo l’agenzia di stampa russa “TASS”. Organizzazione mediatica di proprietà statale ucraino.

Questi obiettivi dichiarati sono coerenti con quelli condivisi dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che… Lo ha affermato domenica Che l’offensiva di Kursk mirava a “creare una zona cuscinetto” sul territorio russo.