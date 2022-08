Il fotografo crea ritratti di malati di endometriosi

Per più di un decennio, Wielman ha lottato per ottenere una diagnosi per le sue condizioni. All’età di 26 anni le fu diagnosticata la malattia Endometriosi, una malattia infiammatoria in cui cellule come il rivestimento dell’utero crescono al di fuori dell’utero. I sintomi possono variare drasticamente da paziente a paziente, ma Questa malattia può causare dolore cronico, infertilità, mestruazioni dolorose, forti emorragie, problemi gastrointestinali e affaticamento estremo. Nel caso di Wielman, il dolore della malattia l’ha immobilizzata per un po’.