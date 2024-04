Ultimo attacco Iran-Israele: l’Iran lancia droni contro Israele come rappresaglia

Molto dipende da cosa farà Israele adesso. Ricevono molti segnali dai loro partner che li aiutano molto durante la notte.

Gli americani stanno dando un segnale molto forte di difesa con il “pugno di ferro”, in pratica dicendo “datevi le spalle”. Sono coinvolti anche britannici e giordani, e Israele ha formidabili capacità di difesa aerea.

Per quanto riguarda l’Iran, penso che sarà un po’ schiacciante vederli non riuscire a superare la rete difensiva israeliana. Quindi ora la domanda è: Israele deciderà di reagire, magari sul suolo iraniano? Sarà più espansivo.

Sto parlando con un diplomatico occidentale di alto livello che dice che la notte è passata da tempo, ma il loro compito ora è tracciare una linea sotto di essa.

Dicono agli israeliani di non attaccare il suolo iraniano, per favore.

È interessante notare che il presidente degli Stati Uniti Biden ha chiesto una risposta diplomatica e non ha parlato di alcun tipo di risposta militare.

Gli iraniani hanno chiaramente telegrafato che avrebbero fatto qualcosa: israeliani, Stati Uniti, Gran Bretagna e altri erano pronti. Si tratta quindi di una mossa misurata da parte dell'Iran e gli alleati occidentali ora sperano che questa sia la fine di questo capitolo.

Per l’Iran, ripristinare un senso di deterrenza è fondamentale.

Questa è la rete di alleati in tutto il Medio Oriente. Il fatto che gli israeliani siano riusciti a lanciare l'attacco contro un complesso diplomatico il 1° aprile e pensino di farla franca dimostra chiaramente che la deterrenza dell'Iran non è molto forte e che stanno cercando di riprendersi.

Non è cambiato il fatto che gli americani non vogliono l’espansione in Medio Oriente. Per la prima volta è stata oltrepassata la linea rossa: gli iraniani hanno attaccato direttamente il suolo israeliano.

La destra israeliana dice che deve già esserci una risposta. Quindi non è sicuro che questa sia la fine dell'episodio, a meno che non venga tracciata una linea, ed è davvero un momento molto pericoloso.