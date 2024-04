USPS sta cercando un altro round di aumenti delle tariffe dei servizi postali nel 2024

Il servizio postale degli Stati Uniti vuole un aumento di 5 centesimi nelle tariffe di prima classe I francobolli per sempre valgono 73 centesimi a luglio, segnando la sesta volta che l’amministrazione ha chiesto un aumento delle tariffe del servizio da marzo 2021.

I francobolli per sempre costano 68 centesimi. Martedì il servizio postale ha notificato l'aumento dei prezzi alla Commissione di regolamentazione postale. Se approvati, questi aumenti entreranno in vigore il 14 luglio.

L'aumento proposto per tutti i servizi aumenterebbe le tariffe postali complessivamente di circa il 7,8%. Lo ha riferito il Servizio Postale Perdita netta di 6,5 miliardi di dollari Nel mese di novembre per un periodo di 12 mesi che termina il 30 settembre. Parte della perdita è stata il calo nell’uso della posta di prima classe, al livello più basso dal 1968, ha riferito Reuters.

Il prezzo dei francobolli di prima classe cambia per sempre

La maggior parte delle persone utilizza la posta prioritaria per inviare lettere e pagare le bollette. Il servizio ha generato circa 24,5 miliardi di dollari, ovvero il 31% delle entrate del servizio postale nel 2023.

Gli aumenti dei prezzi fanno parte del servizio da 10 anni Consegna in America Un piano volto a stabilizzare finanziariamente il servizio postale.

Il servizio postale se lo aspetta Generando 44 miliardi di dollari in entrate aggiuntive entro il 2031.

Quanto costeranno lettere e cartoline?

Secondo la proposta, il prezzo per oncia in più per le lettere in un unico pezzo salirebbe da 24 a 28 centesimi, ha affermato il servizio postale. Il canone di noleggio delle caselle postali non cambierà e il costo dell'assicurazione postale diminuirà del 10%.

Il prezzo delle cartoline e delle lettere internazionali da 1 oncia aumenterà di 10 centesimi ciascuna, da 1,55 a 1,65 dollari.

Fonte: rapporti e ricerche della rete USA TODAY; Servizio Postale degli Stati Uniti; Reuters