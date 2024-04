Taylor Swift mostra il suo sostegno al fidanzato Travis Kelce al Coachella mentre indossa un cappello New Heights.

La coppia ha partecipato insieme al festival delle arti e della musica il 13 aprile

Gilbert Flores/WWD tramite Getty

Taylor Swift E Travis Kelsey Atterrato nel deserto a Coachella -E i loro incantesimi sono pronti per la festa!

La cantante 34enne di “Lavender Haze” e il suo fidanzato 34enne dei Kansas City Chiefs. Visualizza su uno schermo popolare Sono apparsi ad un festival musicale fuori Palm Springs, in California, sabato 13 aprile, in vari gruppi mentre indossavano comodi indumenti da deserto.

Sia Swift che Kelsey indossavano cappelli da baseball durante l'uscita del festival e, per finire, il cantante indossava un berretto verde scuro nuovi orizzonti Cap, ha mostrato il suo sostegno al suo ragazzo Podcast con suo fratello Jason Kelsey.

Le foto della notte, così come i video dei fan, hanno catturato Swift – che indossava il cappello al contrario e nel suo solito modo durante la serata – indossando l'oggetto, insieme a Un utente su X (ex Twitter) pubblica una clip della coppia al Coachella accanto allo scatto Travis indossa lo stesso cappello. Tuttavia, durante la notte del festival, il giocatore dei Kansas City Chiefs ha optato per un cappello bianco con la scritta “Happy Gilmore” sul davanti.

A parte il copricapo, Swift sembrava disinvoltamente cool in un look completo composto da una canotta con pantaloncini di jeans strappati, un bomber oversize in pelle e scarpe da ginnastica nere abbinate. Nel frattempo, Travis indossava un completo contrastante composto da una camicia a quadri aperta sopra una maglietta bianca con pantaloni a righe e Chuck bianche.