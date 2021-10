Il funzionario del GOP che ha sfidato l’elezione di Trump afferma che il DHS otterrà il primo posto: Report

Un ufficiale del GOP che ha sfidato il primo Presidente TrumpIn una pubblicità di Donald Trump Young, la Casa Bianca ha respinto una madre che incitava il figlio a bandire i “persone care” dal curriculum.Secondo diversi rapporti, si prevede che rivendicazioni elettorali non supportate porteranno a posizioni più elevate nel Dipartimento per la sicurezza interna (DHS).

Si dice che Kim Wyman, Segretario di Stato di Washington, sia responsabile della sicurezza elettorale presso la “Cyber ​​Security Infrastructure and Security Agency” del DHS (CISA). Associated Press.

La notizia della nomina di Wyman è arrivata prima Rapporto della CNN. Secondo il negozio, Wyman sarà una figura chiave per le autorità statali e locali nella protezione delle infrastrutture elettorali e degli elettori dalla disinformazione.

La CISA ha rifiutato di commentare il rapporto di The Hill.

The Hill si è rivolto alla Casa Bianca e all’ufficio di Wyman per un commento. Collaboratore di Wyman The Hill.

Wyman è stato eletto per la prima volta come segretario di stato di Washington Nel 2012In precedenza, è stato direttore delle elezioni per la contea di Thurston.

Durante le elezioni del 2020, il Segretario di Stato ha respinto la ripetuta insistenza di Trump sul fatto che i voti postali portassero a diffuse frodi elettorali poiché gli stati hanno notevolmente ampliato il voto per corrispondenza a causa dell’epidemia del virus corona.

“Crediamo fermamente che gli americani meritino fiducia per l’equità delle nostre elezioni e che meritino di essere eletti questo autunno. Una di queste opzioni è un voto per corrispondenza”, ha scritto Wyman. Editoriale per The Hill Rilasciato un mese prima delle elezioni.

“Io e i miei colleghi – in tutto il corridoio e in tutto il paese – ci siamo uniti per garantire che il voto per posta non sia solo sicuro, protetto e conveniente, ma anche valido, legale e salutare”, ha continuato.

La nomina di Wyman arriva mentre Trump e i suoi alleati continuano a fare false affermazioni secondo cui le elezioni del 2020 sono state rovinate da diffusi brogli elettorali.

L’anno scorso, la CISA ha mantenuto una piattaforma di controllo delle voci volta a negare false affermazioni elettorali. Sito, che Ancora mantenuto, Era uno dei motivi principali per la rimozione da parte di Trump dell’allora direttore della CISA Chris Krebs dopo le elezioni.