Un governo gallese devoluto è stato messo su questa terra per far sembrare efficiente il governo scozzese. Vaughan Gething inizierà il suo mandato come Primo Ministro sotto alcune grandi nubi.

Qual è l'abbreviazione precedente di Healthcare, Gething? Il servizio sanitario nazionale in Galles ha fatto di peggio, con gli ospedali inglesi che hanno trattato 40.000 rifugiati provenienti da tutta Offa’s Dyke nel 2022/23. Le liste di attesa sono lunghe: i pazienti attenderanno in media 24 settimane per le cure ospedaliere nel 2022, rispetto alle 13 dell’Inghilterra.

Il Covid sotto la sorveglianza di Gething ha continuato a dimettere i pazienti ospedalieri nelle case di cura senza testarli per due settimane dopo che il Galles ha finalmente preso la sua decisione, Matt Hancock.

Education Scotland ha recentemente fatto notizia dopo che il rendimento degli alunni nei test internazionali PISA è diminuito dopo che l'SNP ha revisionato il curriculum? Una consolazione per l’SNP è che gli studenti gallesi se la sono cavata anche peggio. Nel 2022, gli alunni gallesi avevano gli standard più bassi in matematica e lettura tra i paesi OCSE, entrambi con un punteggio di 466. Gli studenti in Inghilterra hanno ottenuto un punteggio di 492 in matematica e 496 in lettura.

Qual è il riassunto più recente di Economia – Gething? Il Galles è l’economia più debole della Gran Bretagna. Anche la tassa comunale è aumentata rapidamente in Galles: 32,4% in Galles dal 2018 rispetto al 29,8% in Inghilterra. Per compassione dei contribuenti gallesi, il governo scozzese non ha gli stessi poteri per trasferire le imposte sul reddito al governo scozzese, altrimenti senza dubbio pagherebbero di più di tasca propria.

È un crimine? Sì, hai indovinato. La criminalità registrata è aumentata più rapidamente in Galles che in Inghilterra, con un aumento di quasi il 50% rispetto al 2016. E continua.

La scarsa prestazione del Galles rispetto a Inghilterra e Scozia è importante perché presto entreremo in una campagna elettorale in cui Sir Keir Starmer è determinato a fare del talento una questione centrale. Spererà che gli elettori non si preoccupino del laboratorio vivente in Galles perché c'è poco da dire che il Labour sia in grado di farcela meglio dei conservatori in Inghilterra o dell'SNP in Scozia. Crede che gli scozzesi in particolare non abbiano sentito parlare di ciò che sta accadendo in Galles, poiché Starmer potrebbe aver bisogno di un buon numero di seggi scozzesi per assicurarsi la maggioranza assoluta.

Il problema è che i precedenti di Gething non suggeriscono che le cose miglioreranno in Galles dopo il suo insediamento, e molti suggeriscono che le cose potrebbero peggiorare.

La chiamata gallese all’inchiesta Covid non sarebbe potuta arrivare in un momento più sfortunato per lui. È vero, si può attaccare il governo di Boris Johnson per essere stato un po’ lento, ma Gething ha ammesso di non aver nemmeno letto il rapporto preparato per l’Esercizio Cygnus nel 2016 per preparare la Gran Bretagna a una futura pandemia. Il gabinetto gallese non ha discusso di Covid fino al 25 febbraio 2020, un mese dopo che l’ufficiale medico capo del paese aveva avvertito che la malattia rappresentava un grave rischio. La storia che Gething e Mark Drakeford stavano cercando di promuovere era che fossero in qualche modo intelligenti e sani di mente, trascinati giù da un maldestro Boris Johnson a Londra.

E poi c'erano le patatine. Nel maggio 2020, Gething e la sua famiglia sono stati fotografati mentre mangiavano sacchetti di patatine su una panchina da picnic sul lungomare di Cardiff, tranne per il fatto che, all'epoca, il governo di Gething vietava alle persone di sedersi sulle panchine del parco per lunghi periodi di tempo. Potrebbe essere stata una regola sciocca e frivola, ma come abbiamo scoperto con Particate, il pubblico ha una visione molto negativa dei ministri che infrangono le regole che impongono agli altri.

Il Labour sta promuovendo i suoi prodotti nelle elezioni generali di quest'anno come una nuova scopa per spazzare via il caos lasciato dai Tory. In Galles – un partito ancora governato dal partito per più di un quarto di secolo – il Labour è una scopa molto vecchia, ed è improbabile che le poche spine rimaste abbiano un grande impatto sulle sue stesse carenze.