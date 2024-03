Le commissioni immobiliari potrebbero diminuire dopo l'accordo con gli agenti statunitensi

15 marzo 2024

L'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR) e le società immobiliari sono state accusate di aver gonfiato artificialmente le commissioni di vendita in una serie di cause legali.

Al prezzo medio di una casa negli Stati Uniti di 417.700 dollari (328.000 sterline), la commissione standard ammonta a poco più di 25.000 dollari, un costo che spesso viene trasferito in tutto o in parte all’acquirente.

“NAR ha lavorato duramente per anni per risolvere questa causa in un modo che avvantaggiasse i nostri membri e i consumatori americani”, ha affermato in una nota il CEO ad interim di NAR, Nikia Wright. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di preservare la scelta dei consumatori e proteggere i nostri membri nella massima misura possibile. Questo accordo raggiunge entrambi questi obiettivi.”